Москва не видит оснований для запуска переговоров с США по новому ДСНВ

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 8 0

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Вашингтон должен кардинально изменить подход к отношениям с Россией.

Возможны ли переговоры РФ и США по ДСНВ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Россия не видит предпосылок для начала нового переговорного процесса с Соединенными Штатами о преемнике Договора о СНВ (ДСНВ). Об этом 9 февраля заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, выступая на полях встречи шерп БРИКС в Нью-Дели.

«На сегодня нет оснований говорить о запуске подобного переговорного процесса по ДСНВ. Мы неоднократно говорили о необходимости увидеть более глубокие, далеко идущие изменения к лучшему в подходах США к вопросам, которые обсуждаются нами», — сказал дипломат, слова которого приводит РИА Новости.

Рябков подчеркнул, что Вашингтону необходимо качественно улучшить свою политику в отношении Москвы, и только после этого могут возникнуть условия для диалога по стратегическим вооружениям. Он также выразил сожаление, что США рассматривают действующий ДСНВ как документ, «требующий замены на что-то иное».

Ранее, 6 февраля, глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о готовности России обсуждать вопросы безопасности, но отметил, что после истечения срока действия договора возник вакуум. Президент США Дональд Трамп 5 февраля высказался за разработку нового, улучшенного соглашения вместо ДСНВ. При этом в российском внешнеполитическом ведомстве 4 февраля заявили, что США так и не ответили на предложение президента Путина о добровольном соблюдении ограничений ДСНВ еще как минимум год после его прекращения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-11° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
77.65
0.60 92.01
0.96
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:24
Москва не видит оснований для запуска переговоров с США по новому ДСНВ
20:20
Солист «Иванушек International» Кирилл Туриченко стал отцом
20:05
Ночная встряска: чего ждать метеозависимым от магнитных бурь 10 февраля
19:50
Забудьте про носки: как угодить любому мужчине на День защитника Отечества
19:35
Бракофобия в прошлом: Анфиса Чехова вышла замуж
19:20
Школьная учительница Александра Лукашенко скончалась в возрасте 102 лет

Сейчас читают

Контуры послевоенного устройства: ЕС возвращает Турцию в свою повестку
«Большой подарок»: народная артистка Юлия Рутберг об Ольге Чиповской
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника
Кудесы 10 февраля: как по старым традициям правильно задобрить домового

Интересные материалы

Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
Мясопустная или Вселенская родительская суббота: что делать
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео