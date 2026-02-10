Лавров поздравил коллег с Днем дипломатического работника

Российские дипломаты сегодня работают над новой архитектурой безопасности в Евразии, подчеркнул министр.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин; 5-tv.ru

Ситуацию на Кубе контролируют наши дипломаты. Посольство России в Гаване на связи с местными властями и туроператорами. Забота о соотечественниках за рубежом — приоритетная задача сотрудников Министерства иностранных дел (МИД), которые отмечают сегодня профессиональный праздник.

Сергей Лавров, поздравляя коллег, подчеркнул, что российские дипломаты сегодня работают над новой архитектурой безопасности в Евразии.

«Отечественная дипломатия продолжает делать все, что от нее зависит, чтобы обеспечить безопасные и благоприятные условия для поступательного внутреннего развития России, повышения качества жизни граждан. Наш последовательный и взвешенный политический курс во многом задает вектор мировых трансформаций, содействуя установлению нового, многополярного миропорядка», — заявил министр.

Особую признательность Сергей Лавров выразил ветеранам ведомства. По его словам, сотрудники МИДа, участвующие в спецоперации, равняются на советских дипломатов, ушедших на фронт в годы Великой Отечественной.

