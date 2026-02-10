Тайна ухода Кэтрин О’Хары: названа причина смерти «мамы Кевина»

Актриса Кэтрин О’Хара умерла от легочной эмболии

Причиной смерти звезды фильма «Один дома» Кэтрин О’Хары стала легочная эмболия или закупорка легочной артерии тромбом. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на отчет судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес.

Согласно документам, смертельно опасное состояние развилось на фоне онкологического заболевания — рака прямой кишки. Отмечается, что информация о борьбе 71-летней актрисы со злокачественной опухолью ранее никогда не предавалась огласке. Болезнь стала полной неожиданностью для поклонников и коллег по киноиндустрии.

Актриса, исполнившая роль матери Кевина Маккаллистера, скончалась 30 января в одной из больниц Лос-Анджелеса. Рано утром того дня в ее дом в Брентвуде была вызвана скорая помощь.

Близкие О’Хары изначально сообщили лишь о «непродолжительной болезни», не раскрывая тяжелых подробностей ее состояния. У Кэтрин осталось двое взрослых сыновей, Мэттью и Люк, а также супруг Бо Уэлш.

Также актриса родилась с редкой аномалией — декстрокардией, при которой сердце располагается в правой части грудной клетки.

Последний раз артистка появлялась на публике в октябре прошлого года на благотворительном вечере. Гости заметили ее чрезмерную худобу, которую она пыталась скрыть под объемным костюмом.

Кэтрин О’Хара за свою долгую карьеру стала обладательницей множества престижных наград, включая «Эмми» и «Золотой глобус». Она начинала творческий путь в Торонто, работая официанткой в театре, а позже прославилась благодаря таланту импровизации и блестящим пародиям.

Помимо участия в культовой рождественской комедии, она запомнилась зрителям по работам в ленте «Битлджус» и популярном сериале «Шиттс Крик».

