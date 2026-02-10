Остров свободы или отчаяния? Как нефтяная блокада на Кубе ударила по туристам

Экономическая блокада США привела Кубу к тотальному энергетическому коллапсу

Нефтяная блокада Кубы со стороны США ударила по российским туристам. В республике застряли свыше 4000 наших сограждан. Авиасообщение практически парализовано. В кубинских аэропортах нет топлива для заправки прибывающих самолетов. А многие отели в это время остались без электричества. О последствиях энергетического кризиса расскажет корреспондент «Известий» Кирилл Солодков.

«Приехал бензовоз с топливом, ожидаем заправку нашего самолета. Смотрите, как люди радуются, прямо в восторге», — комментируют туристы.

Праздник по-кубински теперь выглядит так. Но радость туристов была недолгой. Остров свободы превратился в тюрьму для иностранцев. Топливный кризис запер на Кубе приезжих со всего мира, в том числе — более четырех тысяч россиян.

«Мой рейс должен был быть сегодня в девять утра по местному времени. Вчера я увидел, что он отложен на два часа, потом еще на несколько часов», — говорит российский турист, путешественник по Латинской Америке Сергей.

Официальное уведомление властей звучит как приговор для туризма: в международных аэропортах страны самолеты больше не заправляют. При этом баки даже самых крупных лайнеров не вмещают горючего на перелеты из России на Кубу и обратно. Пассажиров в Москве высаживают из салона прямо перед взлетом.

«Нас всех попросили из самолета, разместили по автобусам, довезли до терминала, дальше мы прошли обратную таможенную процедуру. Самолет улетел примерно в пять утра, он улетел пустым», — делится пострадавший турист Азамат Каиров.

Рейсы в Гавану, при этом, по-прежнему в расписании нескольких крупных российских перевозчиков. Авиакомпании намекают на возможность полетов с дозаправкой, но где именно садиться — не понимают даже эксперты.

«Этот полет проходит через северные широты: в обход Скандинавии, в обход Гренландии, и Канады, и США, через Атлантику, и там нет даже ни одного острова, с которым можно было бы договориться», — уточняет авиаэксперт Роман Гусаров.

Дефицит авиакеросина — лишь верхушка айсберга. Экономическая удавка США привела страну к тотальному энергетическому коллапсу.

«Ситуация все хуже и хуже, у нас и так всего не хватало с незапамятных времен, но все становится ужасней с каждым днем. Придет время, и у нас не будет ни электричества, ни бензина, ни даже газа для приготовления пищи», — жалуется жительница Гаваны Масиэль Сергера.

Четырехдневная рабочая неделя, закрытие отелей, остановка транспорта. Бензин — строго по талонам.

«Мне только что сказали, что теперь топливо отпускают по талонам, и один талон — это 20 литров. Посмотрим, как нам удастся работать — продолжать работу», — сообщает водитель такси Дамиан Палмерас.

«Ситуация с топливом здесь хаотичная — и с каждым днем становится все хуже. Раньше его можно было купить за кубинские песо и за доллары США, но теперь это уже невозможно. Сейчас, с приложением для талонов, доступ к топливу тоже сократился», — добавляет водитель трицикла Марсиаль Перес.

Выживать в условиях многолетней блокады кубинцам помогали поставки нефти из дружественной Венесуэлы. Но после похищения Мадуро Штаты перекрыли вентиль. А новые пошлины Трампа для стран, поставляющих Гаване топливо, поставили остров на грань глубокого кризиса.

«Берут в блокаду самым античеловеческим, антигуманным способом. Ведь они бьют по простым людям, провоцируют протест, провоцируют на то, чтобы они встали и пошли против своей власти, против своих правоохранителей, против своей армии, бьют по бытовым вещам. С геополитической точки зрения, конечно, потеря Кубы для России будет означать утрату влияния в этой части света», — объясняет политолог Алексей Ярошенко.

Президент Кубы, которую Трамп назначил угрозой национальной безопасности, уже заявил, что готов к переговорам.

«Куба готова к диалогу с Соединенными Штатами, диалогу по любому вопросу, требующему обсуждения или дебатов. На каких условиях? Без давления. Диалог невозможен под давлением», — говорит президент Кубы Мигель Диас-Канель.

Пока Мексика отправляет гуманитарные танкеры, а международное сообщество молчит, рядовые кубинцы платят самую высокую цену. Несколько провинций рискуют остаться без водоснабжения из-за остановки насосных станций, а улицы скоро нечем будет убирать от мусора. Без перебоев пока работает лишь ритуальная сфера. Впрочем, с каждым галлоном топлива умирает и надежда на то, что остров свободы останется свободным от США.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.