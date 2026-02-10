Новая волна репрессий против православных на Украине: силовики не пустили монахинь в монастырь

Силовики не пустили монахинь в Николаевский женский монастырь на Украине

Новая волна репрессий против православных на Украине, несогласных с курсом Киева. В Черниговской области развитие получил скандал вокруг Николаевского женского монастыря.

Силовики не пустили монахинь на его территорию. Они приехали, чтобы забрать вещи из келий. У ворот также собрались десятки верующих. На морозе они простояли более полутора часов. Но внутрь так и не попали.

Доступ к помещениям ограничили в конце января. И принудительно передали обитель в собственность заповедника.

