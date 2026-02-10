«Заработок меня вообще не интересовал»: как Куртукова пела «на колготки»

Певица выходила к публике ради интереса и эффекта неожиданности — даже если гонорара хватало лишь на самые базовые вещи.

Сколько зарабатывает Татьяна Куртукова

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ирина Разладина

В начале карьеры гонораров Татьяны Куртуковой хватало только на колготки

Певица Татьяна Куртукова призналась, что на раннем этапе карьеры практически не задумывалась о деньгах и воспринимала выступления скорее как возможность показать редкое искусство, чем как способ заработка. По словам артистки, ее гораздо больше привлекал сам эффект неожиданности и интерес публики.

«Заработок меня вообще не интересовал. Дома я никогда не испытывала никаких лишений. Когда меня спрашивали: „Сколько это будет стоить?“, я отвечала: „Ну вот столько“. На колготки, например. Мне просто было интересно, что я прихожу на какой-то праздник, на котором никто не ожидает», — рассказала Куртукова в интервью журналистке Лаура Джугелии.

Певица отметила, что приглашения на выступления начала получать достаточно рано, в том числе на частные мероприятия в Пензе, где уже знали о ее увлечении фольклором. Она выходила к зрителям в народных костюмах, сшитых по образцам традиционной одежды, и даже выступала в лаптях, что в то время воспринималось как настоящая диковинка.

Куртукова подчеркнула, что на протяжении многих лет фольклорная музыка практически исчезла из повседневной культурной жизни, поэтому ее появления на праздниках вызывали удивление и живой интерес. По ее словам, именно это ощущение неожиданности и отклика публики было для нее главным стимулом.

