Миф или правда: можно ли заболеть из-за холода

Переохлаждение не может вызвать простуду

Фраза «оденься теплее, а то простудишься» знакома каждому с детства. Мокрые ноги, сквозняк, холодный пол — все это в народном сознании напрямую ведет к температуре, соплям и больничному. Кажется, что простуда — это плата за то, что ты замерз.

Но современная медицина давно говорит: холод сам по себе не вызывает простуду. И все же связь между замерзанием и болезнью не выдумка. Просто она куда сложнее, чем «продуло — заболел». Во всех нюансах разбирались в материале 5-tv.ru.

Простуда — это не холод, а вирус

Начнем с главного: простуду вызывают вирусы. Риновирусы, аденовирусы, коронавирусы, вирусы гриппа — именно они запускают болезнь. Без вируса ни холод, ни ледяной ветер, ни мокрые кроссовки не приведут к ОРВИ.

Можно стоять на морозе часами и не заболеть, если вирус не попал в организм. И наоборот — подхватить простуду в теплом офисе, ни разу не выходя на улицу.

Почему тогда мы чаще болеем зимой

Вот тут и появляется ощущение, что «замерз — заболел». Зимой люди чаще болеют не из-за холода как такового, а из-за совокупности факторов.

Во-первых, мы больше времени проводим в закрытых помещениях с другими людьми, где вирусам проще передаваться.

Во-вторых, сухой воздух из-за отопления пересушивает слизистые носа и горла — первую линию защиты организма.

В-третьих, меньше солнца, ниже уровень витамина D, который участвует в иммунных реакциях.

Что все-таки делает холод с организмом

Хотя холод не вызывает простуду напрямую, он действительно может ослаблять защитные механизмы. Когда человек мерзнет, сосуды сужаются, чтобы сохранить тепло. Это касается и слизистых оболочек носа.

В результате:

снижается приток иммунных клеток к слизистой,

уменьшается выработка защитной слизи,

вирусам становится проще закрепиться.

То есть холод не создает болезнь, но может помочь вирусу, если тот уже рядом.

Мокрые ноги и «продувает»

Истории про «намочил ноги — наутро температура» тоже не возникают на пустом месте. Резкое переохлаждение, особенно длительное, — это стресс для организма. Иммунная система временно переключается с защиты от вирусов на сохранение жизненно важных функций.

Если в этот момент человек уже контактировал с вирусом (а в сезон это почти всегда так), вероятность заболеть действительно повышается. Но ключевое слово — контактировал.

То же самое со сквозняками. Они не «вдувают» болезнь в тело, но могут привести к локальному охлаждению и временному снижению местного иммунитета.

Почему одни мерзнут и не болеют, а другие — наоборот

Наверное, вы замечали, что кто-то ходит зимой без шапки и не болеет годами, а кто-то простывает от первого похолодания. Все дело в индивидуальных особенностях.

На это влияет:

общее состояние иммунной системы,

хронические заболевания,

уровень стресса и недосып,

питание,

привычка к холоду.

Организм, который регулярно сталкивается с холодом, адаптируется. Именно поэтому закаленные люди действительно болеют реже — не потому что «моржуют», а потому что их сосудистая и иммунная системы тренированы.

Что насчет «продуло шею» и мышечных болей

Отдельная история — боли в шее, спине или лице после холода. Это не простуда, а реакция мышц и нервов на переохлаждение. Спазм, воспаление, защемление — неприятно, но к вирусам отношения не имеет.

Проблема в том, что такие состояния часто путают с началом ОРВИ, хотя это совершенно разные процессы.

Почему совет «оденься теплее» все равно разумен

Хотя холод не равен болезни, это не значит, что мерзнуть полезно. Длительное переохлаждение:

ослабляет иммунный ответ,

ухудшает сон и восстановление,

повышает утомляемость,

увеличивает риск осложнений, если вирус уже в организме.

Так что бабушкина логика не совсем научная, но практическая: лучше не создавать организму лишних стрессов.

Так простужаются ли от холода на самом деле

Если коротко — нет, но с нюансами. Холод не вызывает простуду напрямую, но может стать тем самым последним фактором, который помогает вирусу взять верх.

Замерзнуть — не значит обязательно заболеть. Но если вы уже устали, не выспались, контактировали с больным и при этом промокли и переохладились — вероятность болезни действительно выше.

Именно поэтому главный способ не простужаться — не только тепло одеваться, но и:

нормально спать,

мыть руки,

избегать контакта с заболевшими,

поддерживать иммунитет.

Холод — не враг. Враг — вирус. А вс остальное лишь условия, в которых ему проще или сложнее работать.

