Ольга Тумайкина о сказках: «Это как первый поцелуй…»

Сказка с годами не теряет чарующей силы и остается в твоей жизни, как первый поцелуй. Таким мнением в беседе с корреспондентом 5‑tv.ru поделилась народная артистка РФ Ольга Тумайкина на премьере фильма Сарика Андреасяна «Сказка о царе Салтане».

Воплотившая на экране образ Сватьи бабы Бабарихи актриса признала, что экономические факторы — кассовые сборы и зрительский спрос — неизбежно влияют на киноиндустрию. Однако даже в прагматичном ритме современности сказка остается тем самым родником, к которому человек возвращается за душевным теплом.

«Никто же не отменяет каких‑то обстоятельств, в которых участвуют те же деньги, кассы, спрос и так далее. Мы с вами не проживем, питаясь одним воздухом, правда же?» — подчеркивает актриса.

Тумайкина назвала сказки явлением вечным — сравнимым с самыми трепетными моментами жизни:

«Это как первый поцелуй. Это как прогулка в лесу, это как подснежники, это как самое желанное и долгожданное».

Особое внимание актриса уделила традиции семейного чтения, когда дети впервые соприкасаются с волшебным миром: сидят на коленях у родителей, разглядывают картинки, внимают каждому слову, затаив дыхание. Сегодня этот процесс, по словам Тумайкиной, осложняет «яркая цивилизация» — развитие искусственного интеллекта, обилие гаджетов, переход от бумажных книг к электронным носителям. Но, несмотря на цифровой вихрь, потребность в сказке не исчезает — она лишь ищет новые формы воплощения.

Сама артистка остается верна старым традициям и предпочитает раскрыть книжку и вспомнить сказку». При этом она не видит противоречия в том, чтобы сочетать разные форматы — смотреть современные экранизации и пересматривать классические киносказки с участием Владимира Андреева, Ларисы Голубкиной, Видова и других мастеров.

«Если я захочу, я их запросто смогу у себя возродить, всколыхнуть. И в этом будет мое тихое такое личное домашнее счастье — просто перед просмотром телевизора, в том числе», — замечает она.

Возрождение сказки на большом экране

Наблюдая за тем, как российский кинематограф все чаще обращается к сказочному наследию, нельзя не заметить: это не случайный тренд, а осознанное возвращение к истокам. Современные экранизации русских сказок — не просто развлекательные блокбастеры, а попытка воссоздать целый мир образов, где волшебство неотделимо от нравственного выбора, а чудеса служат проверкой человеческой души.

Этот ренессанс сказок в отечественном кино ярко иллюстрируют уже вышедшие картины, каждая из которых по‑своему переосмысливает фольклорные мотивы. Так, франшиза «Последний богатырь» соединила былинные сюжеты с динамикой приключенческого фэнтези: история о современном герое, попавшем в мир богатырей, покорила зрителей сочетанием юмора, зрелищности и узнаваемых архетипов. А «Конек‑Горбунок» поразил масштабом визуальных эффектов — созданный с помощью компьютерной графики сказочный мир сохранил дух классической сказки Петра Ершова, но заговорил на языке современного кинематографа.

Не менее примечательна «Баба Яга спасает мир», предложившая неожиданный ракурс: фольклорная злодейка превратилась в защитницу базовых ценностей, что позволило по‑новому взглянуть на привычные образы. А «По щучьему велению» продемонстрировал, как можно вернуть зрителей к истокам народной мудрости, сохранив при этом легкую ироничную интонацию и яркость характеров. Фильм сумел передать простоту и глубину первоисточника, при этом очаровав зрителей современными режиссерскими решениями и актерской игрой.

Эти картины подчеркивают: русская сказка — не музейный экспонат, а живой, дышащий организм. Она умеет меняться, приспосабливаться к новым временам, но при этом сохраняет свою суть — ту самую магию, которая, по словам Ольги Тумайкиной, сродни первому поцелую или весенним подснежникам.

И в этом — глубокий смысл происходящего возрождения. Сказка вновь становится общим языком, объединяющим поколения: родители вспоминают свое детство, а дети открывают для себя удивительный мир, где добро побеждает не силой, а мудростью и чистотой сердца.

Так, сквозь призму киноэкрана, древняя мудрость находит путь к современному зрителю — и, судя по зрительскому отклику, этот путь будет долгим.

