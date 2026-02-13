Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 16 по 22 февраля

Астролог Татьяна Рубина рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе — с 16 по 22 февраля.

На этой неделе чувствуется влияние иньской мягкой женской энергии с преобладанием водной стихии. Эта очищающая и исцеляющая энергия помогает наладить хорошую эмоциональную связь с другими людьми, освобождаться от накопленной боли и эмоциональ­ных реакций. Знак Рыб, в котором сосредоточен планетарный стеллиум, вызывает потребность в эмоциональном комфорте и защищенности, а нередко и желание уйти в свой внутренний мир, убежать от жизненных вызовов. Лучше сейчас настроиться на более обдуманный и степенный ритм, смягчить общение.

Меркурий, находясь в Рыбах, не терпит агрессии и давления на собеседника. Это чувствительный ум, который готов поглощать много информации, особенно связанной с искусством, мистикой и психологией. Идеи и решения возникают легко, так как ментальная связь с подсознанием и интуицией в это время проявлена по-особенному. Благодаря тесному взаимодействию с нежной водной Венерой, в речах появляется обаяние и умение нравиться противоположному полу.

Ждите творческие предложения и романтические знакомства. А также это отличное время и для делового формата отношений. Проявленные способности переговорщика, умение уладить конфликт и найти компромисс повышает эффективность как в продажах, так и в коммерции.

Подводным камнем в этой ситуации могут выступать сложности с концентрацией внимания и проблемы с логическим мышлением. Избыточная доверчивость чревата подверженности обманам и искаженному представлению о полученных данных. Поэтому необходимо давать мозгу отдыхать и контролировать то, какой информацией делитесь.

17 февраля — важная точка не только этой недели, но и всего года. Вместе в китайским годом Огненной Лошади, открываются «ворота нового витка жизни», которые запускает Солнечное затмение и новолуние в последнем градусе Водолея. В это время закладываются события, которые будут разворачиваться месяцами, а то и годами.

Ярко подсвечивается стремление к завершению старых дел и внутренним переменам, жажда эмоциональной свободы, необходимость быть в компании и в коллективе. Появляются новые идеи и взгляды, намекающие, что «как раньше — уже не будет». Это время, чтобы освободиться от негативных эмоций — страха, гнева, ревности и заручиться идейной поддержкой единомышленников и друзей. Особая роль отведена интернет-технологиям и современным трендам.

Именно все эти веяния станут самыми ценными ресурсами на протяжении длительного периода. Так как влияние затмения усиливается воздействием Урана, то многих могут смутить странные и нехарактерные эмоции. Внутреннее напряжение вызывает переворот в сознании, поэтому не рекомендуется принимать важных судьбоносных решений.

Наш организм также в этот момент адаптируется к мощному космическому событию и обостренно реагирует на внешние обстоятельства и медицинские вмешательства. Свежая энергетическая волна, запускаемая символом года — Лошадью, не терпит рутинности и забвения, а толкает к совершенно новым горизонтам и скоростям. Одобряются смелые решения, креативность, необходимость пробовать новые форматы.

К среде, 18 февраля, главное Светило также переместится в царство Нептуна — знак Рыб, где его энергия постепенно спадает. Акценты сознания смещаются к погружению внутрь — к глубокому чувствованию и интуитивному восприятию. В это время проще осознать свои эмоции и понять внутреннее состояние.

Лучший способ — это путь уединения, погружения в себя, духовное развитие. Актуальны темы веры, благотворительности, занятия творчеством, соприкосновение с предметами красоты и искусства. Из минусов — могут быть обманы, иллюзии, путаница в делах и отношениях. Можно легко поддаться влиянию других, чем часто пользуются мошенники и аферисты.

Используйте уникальный фон этой недели с пользой: запустите внутренние трансформации, отпустите старые обиды, избавьтесь от разрушающих привычек, переосмыслите жизненный путь. И, конечно, сформулируйте новые позитивные намерения. Энергия коридора затмений и нового года по восточному календарю поддержит эти изменения глубоко и надолго.

Овен — гороскоп на неделю

Для Овнов период благоприятен чтобы завершить давние дела или отношения, которые себя изжили. Звезды предлагают вам замедлиться, прислушаться к себе, заняться творчеством. Отпустите на это время жесткий контроль и просто доверьтесь потоку жизни. Вы ощутите подъем невероятной силы.

Хорошо в это время заняться изучением психологии или медитативных практик, уделить внимание развитию интуитивного постижения мира, приобщиться к искусству. Вдохновение и подсказки приходят из подсознания во время снов или медитаций.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцы испытывают эмоциональный подъем, склонны уделять внимание общественной деятельности и установлению дружеских контактов. Ваш круг общения может стать более духовным или творческим. Мир предлагает вам хорошие возможности различить, кто действительно друг, а кто манипулирует вашим отношением. Высока вероятность, что вы почувствуете острую потребность в переменах. Новая работа или проект могут быть совсем рядом. Получайте вдохновение от коллективного сотворчества. Классный старт при запуске проектов, связанных с современными технологиями.

Близнецы — гороскоп на неделю

У Близнецов возможен карьерный рост и общественное признание. Поэтому звезды призывают вас — прекращайте сомневаться и действуйте. Хорошие дни для организационных преобразований и приведения своих дел в порядок. Успешны контакты с представителями официальных инстанций, начальством и другими влиятельными людьми. Возрастает ваш авторитет, а следовательно, вы можете рассчитывать на повышение внимания к вам как к незаменимому сотруднику.

Рак — гороскоп на неделю

Перед Раками открываются новые перспективы, повышающие авторитет и значимость в социуме. Особенно благоприятны связи с зарубежными или партнерами из других регионов. Можно ожидать поддержки и понимания со стороны влиятельных лиц, официальных инстанций, юридических органов. Пробудившаяся тяга к мистическим и духовным учениям создает прекрасные предпосылки для образовательной, культурной и издательской деятельности. При этом, сосредоточьтесь на одной главной цели, не хватайтесь за все. В поисках истины, отправляйтесь в путешествия по местам силы.

Лев — гороскоп на неделю

Львы находятся под влиянием психологических трансформаций, погружения в тайные области и сексуальную тематику. Усиление волевых качеств и решительности помогут вам в продвижении своих решений и интересов. Благодаря планетарной расстановке, вы получаете доступ к воздействию на умы и мнение окружающих, поэтому на этот период хорошо назначить публичные выступления, агрессивные переговоры, визиты к влиятельным лицам. Подходящее время для преобразования деловой сферы, переоборудования производства или офиса, открытия банковского или расчетного счета.

Дева — гороскоп на неделю

Девы спокойны, уравновешенны и дружелюбны с окружающими людьми. В отношениях в это время хочется больше душевности и даже идеализма. Не удивительно, что в ваше окружение привлекутся романтичные и творческие партнеры. Однако, постарайтесь различать лесть и искренность. Задача на этом этапе — не идеализировать партнера и не терять себя в отношениях, а видеть человека таким, какой он есть. Особое значение для вас в эти дни имеет восприятие прекрасного. Поэтому посещение концертов или выставок благотворно скажется на внутреннем состоянии.

Весы — гороскоп на неделю

Весов ждет результативная, но вместе с тем напряженная работа. Чтобы избежать ошибок, будьте внимательны к деталям. Хорошенько оцените и распределите свои силы и время. Следите за самочувствием, не распыляйтесь и избегайте перегрузок. Здоровье и энергия — ваш главный капитал на этой неделе. Хорошей стратегией станет интеграция творчества в рутину, а также умение интуитивно чувствовать коллег и служебные процессы. Хороший период для самообразования и повышения квалификации.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионы, воспользуйтесь этими днями для постановки намерений и начала личных проектов. Отличное время для освоения новых техник продвижения товаров, публичных вступлений, актерского мастерства. Появится спрос на ваш личный бренд. На имидже позитивно скажется участие в общественных мероприятиях, контакты с публикой, рекламные мероприятия. Отношения с детьми становятся более тонкими и окрашенными позитивными нотками. Высока вероятность встретить новую любовь. Ваш позитивный настрой поможет в гармонизации отношений и взаимопонимании.

Стрелец — гороскоп на неделю

У Стрельцов акцент смещается на дом, семью, внутренний мир. Хозяйственные заботы окажутся эффективными как никогда. Вы сможете сделать удачные покупки для дома, решить вопросы с недвижимостью и некоторые торговые дела. Хорошо проводить генеральную уборку, освобождение от ненужных вещей, исцеление родовых травм. Благодаря учету интересов домочадцев и участию в их делах, вы способны поддерживать гармоничные отношения в семье. Создайте дома оазис как место для души и глубокой связи со своими корнями, украсьте ваше жилище воодушевляющей символикой.

Козерог — гороскоп на неделю

У деловитых Козерогов благоприятные дни для командировок, ответственных выступлений, переговоров, заключения сделок, подписания важных бумаг. Договариваться стоит четко, чтобы не возникало недопонимания из-за расплывчатости информационного потока. Ожидайте много новых, хоть и поверхностных, знакомств. Ваше общение становится более образным и в чем-то поэтичным. Поэтому контакты с ближайшим окружением смягчаются, а учебные процессы даются лучше через образы, музыку, интуицию, расслабленное состояние.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеи готовы по-новому оценить свои истинные ценности и таланты. Попробуйте осознать, что ваш главный козырь — это умение «притягивать» ресурсы через доверие к потоку жизни. На этой неделе заметно улучшение финансовой ситуации, увеличение доходов, хотя и краткосрочное. Деньги могут приходить через плоды своего творчества и мастерства. Энергетическое влияние недели поможет вам почувствовать свою ценность не только через материальное, но и через внутреннее богатство.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбы, благодаря мощной планетарной энергии в вашем знаке, вы сможете достигнуть многого. Эмоциональный подъем способствует решению задач. Мир ждет от вас яркого самовыражения и инициатив. Действовать стоит не через силу, а через интуицию. Начните слушать свой внутренний голос перед тем, как начать новый проект или предпринять важный шаг. В качестве дара небес вам посылается глубокое понимание своих мотивов и раскрытие скрытых талантов.

