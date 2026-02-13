Регину Тодоренко предупредили о риске получить срок за эксперимент над аллергиком

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист 155 0

Телеведущая поделилась в соцсетях неудачным опытом над другом, после которого ему понадобилась помощь врачей.

Чем может грозить Тодоренко опасный эксперимент с медом

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Юрист Власова: Тодоренко может грозить срок за эксперимент с медом над аллергиком

Телеведущая Регина Тодоренко рискует оказаться под следствием после своего признания о том, что устроила эксперимент над человеком с аллергией. Адвокат Ольга Власова в беседе с Telegram-каналом «Звездач» объяснила, что неосторожный поступок звезды может обернуться реальным тюремным сроком.

Тодоренко рассказала подписчикам в социальных сетях, что дала попробовать мед знакомому, у которого непереносимость этого продукта. Ведущая предположила, что реакция организма — это лишь «психосоматика». Однако опыт закончился плохо, так как у мужчины развился отек Квинке.

По словам адвоката, если будет доказано, что Регина добавила аллерген умышленно, ей может грозить большой срок.

«Наказание за умышленное причинение вреда здоровью — до восьми лет лишения свободы. В случае, если был бы летальный исход, — до 12 лет лишения свободы», — уточнила Власова.

Эксперт отметила, что сами по себе рассказы в социальных сетях законом не запрещены, но если потерпевший подаст на телеведущую в суд, то они могут стать реальным доказательством.

Ранее сообщалось, что Регина Тодоренко призналась, что тяжелый рабочий график и материнство сильно сказываются на ее здоровье и внешности. У телеведущей не остается времени на сон, поэтому у нее уже дергается глаз и появились первые морщины.

