Песков рассказал, при каком условии ушедшие западные бренды вернутся в Россию

Давид Андриясов
Многообразие товаров дает лучшее качество за меньшие деньги, что важно для людей.

Когда западные бренды вернутся в Россию

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Песков связал возвращение брендов в Россию со снижением политического давления

Иностранные компании со временем вновь выйдут на российский рынок, когда политическая составляющая в вопросах бизнеса утратит влияние. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, давление на предпринимателей, продиктованное политическими мотивами и наносящее ущерб самим компаниям, не будет носить постоянный характер.

«И компании поспешат сюда возвращаться», — добавил представитель Кремля.

Он добавил, что многообразие товаров дает лучшее качество за меньшие деньги, что важно для людей.

Как ранее писал 5-tv.ru, южнокорейская LG Electronics подала обращение в Федеральную службу по интеллектуальной собственности для закрепления прав на новый товарный знак Express Fill.

Ранее стало известно, что американская компания Ford Motor Company подала в Роспатент пакет заявок на оформление прав сразу на три товарных знака на территории России.

Кроме того, Mercedes-Benz зарегистрировал товарный знак в России. Производитель получил право на выпуск и реализацию автомобилей и комплектующих в стране.

