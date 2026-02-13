Вернуться как можно скорее: Федерация хоккея поддержала участие России в международных турнирах

Глава организации лично ждет участия наших спортсменов.

Федерация хоккея поддержала участие России в международных турнирах

Несмотря на попытку Запада изолировать Россию, все больше спортивных организаций выступают за возвращение наших атлетов на международную арену.

Так Федерация хоккея поддержала участие российских и белорусских команд в мировых турнирах. Об этом пишет New York post со ссылкой на главу организации.

Причем, по его словам, возвращение хоккеистов должно состояться, как можно скорее. Однако западное сообщество пока не дает снять все запреты.

