США не хотят предоставлять Киеву гарантии безопасности до прекращения огня

Дарья Бруданова
Сначала необходимо решить другие аспекты мирного соглашения, включая территориальный вопрос.

Фото: Reuters/Alina Smutko

Politico узнала, почему Трамп откладывает соглашение о гарантиях Украине

Соединенные Штаты не предоставят Украине гарантии безопасности до прекращения огня. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на свои источники.

В материале говорится о том, что якобы президент США Дональд Трамп дал ясно понять Украине, что он не будет предоставлять никаких гарантий безопасности, пока Киев и Москва не договорятся о прекращении огня.

По мнению одного из собеседников издания, глава Белого дома хочет уладить и закрепить множество вопросов, прежде чем подписывать документ. Таким образом, Трамп не хочет, чтобы его гарантии как-то повлияли на процесс мирных переговоров.

До этого в американской газете The Washington Post появилась статья, в которой также говорилось о том, что в вопросе гарантий безопасности для Украины от США сложилась непростая ситуация.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский не готов приехать в Москву для переговоров по урегулированию украинского кризиса. Вместо этого он готов встретиться с российской делегацией на других международных площадках.

