На повороте судьбы: таро-прогноз на неделю с 16 по 22 февраля

Популярность карт Таро растет с каждым днем — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее.

Карты Таро могут указать верный путь любому человеку. Они дадут наставления в финансовых и любовных направлениях. Таролог Дарина Святозарова эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий прогноз на неделю с 16 по 22 февраля.

Общая энергия недели (Карта Таро — Луна)

Неделя пройдет под знаком интуиции и скрытых процессов. Луна усиливает чувствительность, делает реакции более острыми и выводит на поверхность то, что раньше оставалось в тени. Возможны сомнения, перемены настроения и желание уединиться.

Это время, когда логика отходит на второй план, а интуиция становится главным ориентиром. Не все будет казаться однозначным: информация может приходить фрагментами, а планы меняться из-за неясных обстоятельств.

Луна советует не спешить с выводами. Иногда нужно позволить событиям «дозреть», прежде чем действовать. В тумане тоже можно двигаться, если шаги осторожны.

Здоровье (Карта Таро — Девятка Жезлов)

Эта карта говорит о накопленной усталости. Организм словно держится на силе воли, но требует бережного отношения. Возможно ощущение, что вы «на пределе», особенно если последние недели были насыщенными.

Важно не игнорировать сигналы тела. Девятка Жезлов — это предупреждение о необходимости отдыха и восстановления. Хорошо подойдут процедуры, связанные с расслаблением: массаж, теплая ванна, спокойный режим сна.

Сейчас лучше снизить темп и не брать на себя лишние обязательства. Своевременная пауза поможет избежать более серьезных перегрузок.

Финансы (Карта Таро — Семерка Мечей)

Финансовая сфера потребует внимательности. Семерка Мечей предупреждает о риске недосказанности или хитрости со стороны окружающих. Не стоит доверять слишком выгодным предложениям без тщательной проверки.

Это не обязательно обман, но ситуация может оказаться сложнее, чем кажется. Читайте договоры внимательно, уточняйте детали и не принимайте решения в спешке.

При разумном подходе вы сможете избежать ошибок. Главное — не действовать импульсивно и не делиться своими планами раньше времени.

Отношения (Карта Таро — Пятерка Кубков)

В личной сфере возможны переживания, связанные с прошлым. Пятерка Кубков говорит о сожалениях или разочарованиях, которые еще не до конца отпущены. Старые эмоции могут напомнить о себе неожиданным разговором или воспоминанием.

Важно не зацикливаться на том, что уже нельзя изменить. Эта карта напоминает: рядом остаются ресурсы и люди, которые готовы поддержать. Иногда нужно просто сменить фокус внимания.

Неделя подходит для внутреннего очищения от обид. Искренний разговор способен вернуть ощущение близости, если обе стороны готовы услышать друг друга.

Совет на неделю (Карта Таро — Маг)

Маг предлагает взять инициативу в свои руки. Несмотря на эмоциональные колебания недели, у вас есть все инструменты для управления ситуацией. Важно поверить в собственные силы.

Не ждите, что обстоятельства сложатся идеально сами по себе. Сделайте первый шаг, обозначьте свои намерения, проявите активность — и события начнут разворачиваться в нужную сторону.

Маг напоминает: вы не наблюдатель, а творец своей реальности. Осознанные действия помогут рассеять туман и вернуть ясность.

