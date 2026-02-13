Беременную женщину застрелили — ее спасенный ребенок умер через два дня

Малыш был для матери чудом, ведь она долго не могла его зачать.

Может ли у мертвой матери родиться ребенок

Фото: www.globallookpress.com/MAGO/Ron Adar

People: ребенок застреленной беременной женщины умер через два дня после родов

В американском штате Мичиган произошла трагедия, унесшая жизни сразу двух человек — 34-летней беременной женщины и ее новорожденного сына. Об этом сообщает People.

Как сообщает полиция, 10 февраля была смертельно ранена Эшли Уильямс. Женщину доставляли в больницу. Однако по дороге она скончалась.

Эшли находилась на шестом месяце беременности. Врачи экстренно приняли роды. Мальчика назвали Исайя Райан.

Спустя два дня — 12 февраля — ребенок умер от полученных травм. Об этом семья сообщила на странице GoFundMe, где собирали средства на медицинские расходы.

«Малыш Исайя боролся до последнего, но Бог решил, что ему лучше упокоиться рядом с мамой. 10.02.26 — 12.02.26. Двух дней всегда будет мало», — написали родственники женщины.

По словам матери погибшей, ребенок был для Эшли настоящим чудом. Женщина не верила, что сможет забеременеть.

Мать жертвы также рассказала, что незадолго до стрельбы Эшли села в автомобиль к двум мужчинам. Когда она попыталась выйти, один из них открыл огонь.

Официальная информация о мотивах и подозреваемых пока не раскрывается. Полиция продолжает расследование.

