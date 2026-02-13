Блинное меню и «Лебединое озеро» на льду: как отметить Масленицу в Москве

В Москве стартовал масштабный фестиваль «Масленица»

С 13 по 22 февраля в Москве проходит фестиваль «Масленица», ставший частью большого проекта «Зима в Москве». В этом году праздник развернулся с особым размахом: по всему городу открылось около 30 площадок. Каждая из них превратилась в центр народных забав, где можно не только поесть блинов, но и испытать себя в различных видах спорта. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Главной точкой масленичных гуляний станет Тверской бульвар. Здесь гостей будет ждать не только развлекательная программа, но и ярмарка товаров от российских производителей.

Звезды на льду и сказки для детей

На фестивальных катках выступят звезды мирового фигурного катания. В Теплом Стане можно увидеть знаменитое «Лебединое озеро» в постановке Евгения Плющенко. А Татьяна Навка и Петр Чернышев представили сразу два шоу: «Двенадцать месяцев» на площади Революции и «Белоснежку» — на улицах Святоозерской и Перерве.

Помимо ледовых спектаклей, на сценах проходят театральные постановки по мотивам русских народных сказок. Для любителей музыки выступают фольклорные коллективы, которые исполняют как традиционные песни, так и современные аранжировки в стиле неофолк.

Освоить народные ремесла

Для тех, кто хочет не только смотреть, но и созидать, подготовили сотни мастер-классов. На Тверской площади гостей будут учить делать символы Масленицы: яркие гирлянды, обереги из соломы и традиционные лошадки на палочке. На Матвеевской улице можно будет освоить старинные ремесла — ручное ткачество, плетение из лозы и макраме.

В Зеленограде программа посвящена искусству разных регионов России. Там расскажут о художественных традициях Карелии и Архангельской области.

Блинное меню

Гастрономическая часть фестиваля в этом году способна удивить даже искушенных гурманов. На выбор гостям предложат более 50 вариантов блинов. На Тверской площади будут готовить самые необычные сочетания: тыквенные блины с орехами, свекольные с сельдью или сытные варианты с бужениной и свекольным песто. А на пересечении Юровской и Соколово-Мещерской улиц главным хитом станут блины с тягучим сыром сулугуни и шпинатом.

Запить масленичные угощения предлагают ароматными напитками. В меню есть крымский и таежный чай, горячий сбитень на меду, ягодный кофе и какао.

Спортивный разгул: от полена до виртуальных гонок

На 27 площадках города, включая Тверской бульвар и сквер у метро «Некрасовка», развернутся настоящие народные состязания. Вместо привычных штанг и гантелей здесь будут использовать поленья — их нужно жать стоя или приседать с ними на скорость. Также в программе — челночный бег в мешках и отжимания от тюков сена. Для тех, кто хочет испытать себя в квесте, 13 февраля на Тверском бульваре стартует «Спортивный разгуляй».

Любителям современных технологий тоже будет чем заняться. На 14 площадках, среди которых Профсоюзная улица и Мичуринский проспект, открылись зоны симрейсинга. Это профессиональные виртуальные гонки с эффектом полного погружения.

Уроки истории

Для тех, кто хочет глубже погрузиться в историю праздника, Музей городского хозяйства Москвы в павильоне № 5 на ВДНХ подготовил интерактивную программу на 14 и 15 февраля. Дети и взрослые смогут узнать, как провожали зиму наши предки, и принять участие в мастер-классах «Кукла Масленица». Оба дня в 13:00 под руководством мастеров здесь будут создавать традиционные бумажные обереги, которые приносят в дом благополучие.

В 15:00 любителей интеллектуального отдыха ждет викторина «Широкая Масленица». Участникам предстоит разгадывать загадки о традициях праздника и отвечать на каверзные вопросы об истории главного масленичного лакомства. Самых эрудированных гостей ждут сюрпризы.

Полный список событий и расписание работы площадок доступны в сервисе Russpass.

Ранее сообщалось, что в предстоящие выходные в Москве также отметят День святого Валентина. По этому случаю в столице подготовят тематические фотозоны и устроят фестиваль на льду.

