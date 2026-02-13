«Будущее теперь не страшно»: как созданный по указу Путина фонд помог девочке из Луганска

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 156 0

За пять лет «Круг добра» подарил новую жизнь десяткам тысяч детей.

Фото, видео: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев; 5-tv.ru

Путин встретился с руководителем фонда Круг добра протоиреем Ткаченко

Фонд «Круг добра», созданный по указу президента России Владимира Путина в 2021 году, помог десяткам тысяч детей с тяжелыми заболеваниями. Об этом рассказал руководитель организации протоиерей Александр Ткаченко на встрече с главой государства в Кремле.

«К нам поступает очень много писем благодарности, и я бы хотел прочитать вам одно из них. Пишет Вика из Луганска. Она потеряла обоих родителей. Потом у нее диагностировали спинально мышечную атрофию. Благодаря фонду она получила лечение, смогла закончить школу в Москве и нашла новую семью», — сказал протоиерей Ткаченко.

Также девочка поступила в Плехановский университет на факультет журналистики. Сейчас Вика учится водить машину.

«Она пишет: „Благодаря фонду я обрела чувство защищенности. Будущее теперь не страшно“. Мы получаем тысячи писем, где родители благодарят за то, что у детей есть детство…» — сказал протоиерей Ткаченко.

Он добавил, что за пять лет существования фонда была проведена огромная работа, которая продолжается и сегодня.

