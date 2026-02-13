«Амбассадор Таганрога»: Павел Деревянко о родном городе

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 240 0

У звезды кино большие планы на свою малую Родину.

Фото, видео: legion-media/Persona Stars/053; 5-tv.ru

Павел Деревянко: Я являюсь амбассадором города Таганрога

Актер театра и кино Павел Деревянко назвал себя амбассадором своего родного города Таганрога в Ростовской области. Об этом кинозвезда заявил в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере триллера Евгения Григорьева «Кто-то должен умереть».

«Я являюсь амбассадором своей малой Родины, своего родного Таганрога. По-моему, первым в российской истории амбассадором города Таганрога», — заявил Деревянко.

Актер признался, что мечтает в мае этого года организовать в городе семейный фестиваль под названием «Семейное древо». По словам Деревянко, это отличный способ сплотить семью, собрать вместе мам, пап, детей, бабушек и дедушек.

«Для всей, для всей семьи сделаю, для всего города хочу сделать такой классный фестиваль. А вечером будет концерт», — поделился планами артист.

Ранее сообщалось о том, что в декабре 2025 года в Таганроге ветер повалил статую актера Павла Деревянко. Скульптуру изготовил и установил поклонник актера без разрешительных документов. Жители отметили, что внешний вид памятника выглядит необычно: статуя создает впечатление, что актер изображен обнаженным.

