Психолог развеяла миф о существовании развивающих мультфильмов для детей

Цифровые развлечения могут оказаться не помощниками, а серьезными препятствиям.
Психолог Махмутова: просмотр мультиков задерживает развитие речи у детей
Многие родители уверены, что «умные» мультфильмы и развивающие игры на планшете помогают ребенку быстрее познавать мир. Однако клинический психолог и специалист по детско-родительским отношениям Надежда Махмутова в эксклюзивном интервью 5-tv.ru развеяла этот миф. По словам эксперта, развивающего цифрового контента для детей до трех лет просто не существует.
Почему «развивающие» мультики — это миф
До трехлетнего возраста у ребенка закладывается фундамент: формируется речь, внимание, мышление и навыки общения. Гаджеты в этот период становятся не помощниками, а препятствием.
«Что происходит, если мы даем ребенку в руки телефон или усаживаем за телевизор? Быстрая смена картинки. Это элемент любого мультика, любой игры. И соответственно ребенок не учится удерживать внимание на какой-то длинной сюжетной линии», — объясняет Надежда Махмутова.
Гаджеты и задержка речи
Еще одна серьезная проблема — отсутствие обратной связи. С телефоном или телевизором не нужно разговаривать, они не требуют ответа. Кроме того, экран не может передать живые эмоции и четкую артикуляцию.
«Ребенок не видит эмоционирования, не видит артикуляцию. Соответственно, речь начинает страдать», — подчеркивает психолог.
Потеря контроля над эмоциями
Когда дети постоянно смотрят на яркий экран, они теряют навык саморегуляции. Ребенок просто не успевает прислушаться к себе и понять свои чувства.
Гаджет выступает в роли «заглушки», которая мешает учиться управлять своим поведением и понимать реакции окружающих.
Психолог уверена, что в идеальной картине мира детям до трех лет гаджеты не нужны совсем.
