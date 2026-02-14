«Маме и девушке»: жители Москвы оценили стоимость букетов на Рижском рынке в День всех влюбленных

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков Эксклюзив 3 486 0

Многие приехали за цветами рано утром.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru

Жители Москвы съезжаются на Рижский рынок выбрать букет на День влюбленных

С субботу, 14 февраля, жители столицы по традиции с утра пораньше съезжаются на Рижский рынок, чтобы выбрать букет для своей второй половинки. Сегодня многие россияне отмечают День всех влюбленных. С покупателями пообщался корреспондент 5-tv.ru.

Многие приезжают сюда как можно раньше, вероятно, пока их вторые половинки еще спят.

«В такую рань, чтобы с утра порадовать свою любимую девушку, подарить цветы. В этом году приемлемые (цены. — Прим. ред.), в том году, мне кажется, даже побольше было. Видимо, сказывается экономическая ситуация в стране», — отметил Валентин.

О своем подарке на День святого Валентина покупатель не думает.

«Всегда от души радуюсь, когда что-то дарю. Для меня важнее дарить, чем получать», — признался Валентин.

Некоторые покупатели несут в руках не один, а сразу два.

«Маме и девушке (купил букеты. — Прим. ред.) — проявить внимание, показать свою любовь и, наверное, внимательность к чувствам, к их вкусу», — рассказал Арсений.

Покупателей на Рижском рынке в этом году сравнительно немного. Ранее 5-tv.ru сообщал, что на 14 февраля в 2025 году очередь за цветами выстраивалась с семи утра.

