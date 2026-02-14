Собянин: в школах Москвы стартовал уникальный проект по работе с ИИ 

В московских школах стартовал уникальный проект по работе с искусственным интеллектом (ИИ) для учеников пятого класса. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Цель данного курса — объяснить детям принципы работы новых технологий и обучить их основам цифровой грамотности. В проекте будут участвовать более 12 тысяч учащихся из 130 школ по Москве.

«Эти занятия позволят ребятам познакомиться с технологиями, которые становятся все более востребованными. Программа курса построена так, чтобы сложные технические вещи были понятны и интересны пятиклассникам», — отметил Собянин.

При этом особое время на уроках будет уделяться практике: каждый ученик обязательно поработает с ИИ и будет создавать различные творческие проекты.

Учителя также не остались в стороне: более 1,7 тысячи педагогов прошли специальною подготовку по работе с ИИ и освоили много новых инструментов, которые помогут улучшить учебный процесс.

