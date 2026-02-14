Да хоть из Reels’ов: Иван Добронравов о способах получения знаний у молодежи

Актер Иван Добронравов: становиться умнее можно и с помощью коротких видео

Мнение о том, что современные молодые люди уступают советским студентам в уровне знаний по истории и культуре, все чаще звучит в последнее время. Свою позицию по этому поводу актер Иван Добронравов озвучил в разговоре с 5-tv.ru на премьере картины «История спасения бегемота по имени Красавица».

Артист заявил, что не стал бы однозначно соглашаться или спорить с подобным утверждением. По его словам, среди молодежи есть как те, кто действительно мало интересуется историей и культурой, так и те, кто демонстрирует высокий уровень осведомленности.

«Я, наверное, не буду говорить, согласен я или не согласен. Это такой достаточно… Очень много людей, которые подходят под эту формулу, и немало молодых людей, которые не подойдут под эту формулу», — пояснил он.

Добронравов подчеркнул, что многое зависит от взрослых людей, поскольку именно родители и общество формируют круг интересов подрастающего поколения. Актер добавил, что большее внимание, уделяемое развитию детей и их стремлению узнавать что-то значимое, повышает вероятность, что они будут интересоваться не только короткими развлекательными роликами.

«Я скажу, наверное, только одно, что от нас самих зависит, какими будут наши дети. И чем больше мы сами будем ставить себе цель, чтобы наши дети интересовались чем-то большим, чем просто маленькие коротенькие видео, тем лучше», — сказал он.

При этом актер добавил, что и формат коротких видео не стоит воспринимать исключительно негативно. Иван указал на то, что даже в небольших роликах может содержаться ценный и познавательный материал, а способ получения информации не столь важен. Суть в том, чтобы полученные данные оказались полезными и побудили ребенка к дальнейшему интересу.

«А потом, знаете, в коротеньких видео тоже много всего интересного бывает. Коротенькое видео коротенькому видео — рознь. Не знаю, каким образом зритель дойдет до этой истории: посмотрит его на телефоне или в кинотеатре, или дома, или за попкорном, или нет. Важно, чтобы он увидел эту историю.

А я убежден, что, увидев эту историю, он не сможет хотя бы на секундочку задуматься о каких-то важных вещах. Поэтому вообще не важно, каким образом к ребенку поступает та или иная информация, если она полезная, историческая. Если она из Reels’ов доходит, то какая разница. Reels может побудить человека прочитать большую, огромную книгу. Правда же?» — пояснил свое видение артист.

Военная драма «История спасения бегемота по имени Красавица» выйдет в прокат 19 февраля 2026 года. Режиссером картины выступил пермский актер и постановщик Антон Богданов, известный широкой аудитории по сериалу «Реальные пацаны».

Лента расскажет о подвиге сотрудников Ленинградского зоопарка в годы блокады. У них, несмотря на постоянные бомбардировки, получилось сохранить жизнь бегемоту. Ранее 5-tv.ru писал, что актриса театра и кино Стася Милославская восхищена работниками Ленинградского зоосада.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.