Сразу видно — собирал папа: Джиган привел на шоу в Кремль непричесанных детей

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 424 0

Блогер Оксана Самойлова подала на развод с рэпером после 13 лет брака. И судя по всему, совместных выходов в свет пока не предвидится.

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов; 5-tv.ru

Рэпер Джиган привел сына и двух дочерей на концерт в Кремль непричесанными

Рэпер Денис Устименко-Вайнштейн, известный под псевдонимам Джиган, привел дочерей и сына на светское мероприятие в том виде, которого обычно и ожидают от отца. 11-летняя Лея и восьмилетняя Майя перед выходом явно не причесывались, впрочем, как и пятилетний Давид, зато девочки не забыли о макияже. Старшая Ариела на праздник для всех влюбленных МУЗ-ТВ в Государственном Кремлевском дворце не пришла.

Пусть с детскими прическами папа и не справился, о нарядах все-таки позаботился. Если, конечно, их заранее не приготовила его почти бывшая супруга Оксана Самойлова… Вся звездная компания была в черном — Джиган и Давид оделись в костюмы, Майя в полуспортивном луке с мерцающим пиджаком, а Лея в платье. Она также призналась, что стащила у старшей сестры Ариелы туфли на каблуках.

С наследниками Устименко появляется на публике не так часто, обычно с ними остается Оксана Самойлова. Теперь, видимо, многодетный папа привыкает разделять родительские обязанности, а многодетная мама периодически отдыхает и занимается своими делами. Однако Джиган, очевидно, провел время со своими ребятами с удовольствием — они смеялись, обнимались и подшучивали друг над другом во время интервью.

По поводу каблуков Леи Джиган все же высказался — он только в машине увидел, что девочка надела туфли сестры. И добавил, мол, незачем ребенку мучиться на каблуках. На реплику от журналистов, что Ариела будет недовольна кражей, Лея с улыбкой заявила: «А Ариелы нету!» Так что взятки гладки.

Тем временем бракоразводный процесс набирает обороты — Самойлова не намерена отступать. В своем реалити-шоу блогер делится, что устала от зависимостей мужа, его равнодушия и своей роли матери для всех, в том числе для Джигана. По словам Оксаны, она давно мысленно поставила точку в отношениях с ним. А рэпер уже не пытается вернуть любимую. Как ранее сообщал 5-tv.ru, недавно он потребовал признать брачный договор недействительным. Начинается дележка имущества!

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

