Полюс напряжения: что известно о миссии НАТО Arctic Sentry

НАТО запустило миссию Arctic Sentry для расширения присутствия в Арктике

Североатлантический альянс официально открыл в противостоянии с Россией новый фронт — арктический. Альянс запустил новую миссию, которая будет охватывать всю подконтрольную НАТО северную территорию — от Норвегии до Аляски. В том числе и Гренландию, конечно, о которой было столько споров в последний год. Штаб-квартира миссии «Арктический страж» — база Норфолк в штате Вирджиния.

«Арктический страж» займет свое место на северном фланге уже действующих миссий НАТО — «Балтийский страж» и «Восточный страж», которые, в свою очередь, охватывают огромную полосу от Черного моря до Балтийского. Ими командуют из Европы, а вот Арктику американцы решили не передоверять союзникам из Старого Света — сами берут под крыло.

В регионе — огромные неосвоенные залежи полезных ископаемых, прежде всего углеводородов: 13% мировых запасов нефти и 30% мировых запасов газа. И вот тут спасибо нашим просторам — подавляющая их часть находится на нашем шельфе. Многие эксперты уверены, что именно за «шапку мира» в XXI веке развернется основное соперничество мировых держав.

Одной из горячих точек может стать архипелаг Шпицберген. Юридически он находится под властью Норвежской короны, но по договору еще 1920 года его ресурсами могут на равных основаниях пользоваться более 50 стран, в том числе Россия. Однако, начиная с 2014 года, Осло последовательно вводит санкционные ограничения и на Шпицбергене. Кроме того, создает, опять же вопреки договору, объекты двойного назначения. Например, аэропорт Лонгьир принимает военные самолеты НАТО, а спутниковая станция SVALSAT используется в интересах альянса — проще говоря, для ведения разведки.

Через Арктику проходит кратчайший маршрут для стратегических ракет между континентами, а бескрайние ледовые поля — идеальная среда обитания для атомных подводных лодок. Так что же натовцы намерены сделать со всем этим белым безмолвием? И чем мы можем ответить? Разбирался корреспондент "Известий" Павел Кузнецов.

Битва за Арктику началась. На этой неделе в НАТО заявили о старте операции «Арктический часовой». Для начала — у берегов Гренландии, всего в 975 километрах от наших границ. Это как от Москвы до Ростова-на-Дону.

«Арктика имеет ключевое значение для трансатлантической безопасности. Она потребует большего внимания, больше ресурсов и, да, большей военной мощи», — заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

В европейских СМИ сообщают, что миссия НАТО может включать военные учения, усиление наблюдения, дополнительные суда и воздушные средства в регионе, включая дроны.

«Россия — сильнейший морской игрок в Арктике, — это то, с чем мы должны бороться. Мы делаем это уже много лет, и поэтому я очень приветствую тот факт, что мы сейчас делаем следующий шаг в отношении Арктики», — заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

Еще раз: министр обороны стран НАТО заявляет о том, что много лет борется с российским присутствием в Арктике. Довольно откровенное признание. Похоже, маски окончательно сброшены. И правил больше нет.

«Еще со времен холодной войны Арктика была тем местом, где был возможен наиболее быстрый обмен ядерными ударами между двумя ядерными державами — Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки. Все это понимали, что это может привести к серьезной эскалации на глобальном уровне, и поэтому старались Арктику держать такой зоной неприкосновенности в какой-то степени», — пояснила профессор кафедры мировой политики факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета Мария Лагутина.

Но теперь Арктика — место столкновения интересов целого ряда стран.

«В Арктике семь стран — членов НАТО имеют прямую границу с этим регионом. Также в регионе присутствует одна большая страна — Россия, которая, разумеется, не является членом НАТО. И далее у нас есть Китай, который постепенно становится более активным в стремлении получить доступ к Арктике», — заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Об этом уже было сказано много, но еще раз по цифрам: в Арктике находится 22% мировых запасов углеводородов. Это только то, что разведано. Там есть алмазы, редкоземельные металлы. В общем-то почти вся таблица Менделеева.

«Арктика дает порядка от 10 до 15 процентов внутреннего валового продукта. Это восемьдесят пять процентов газа, двадцать пять процентов нефти. Я могу перечислять это очень долго. Поэтому для нас это, конечно, очень важная территория. Ну и русское государство основано как раз на северных традициях. И мы, собственно, являемся продолжателями этих традиций», — отметил член общественного совета Арктической зоны РФ Николай Доронин.

Еще в первой половине XX века Арктика была разделена, как пирог, на пять частей, которые принадлежали государствам, имеющим выход к этому региону. Пропорционально территориям. У России было больше половины. Но в 1994 году, когда Москва по многим вопросам буквально внимала Западу, она ратифицировала Конвенцию ООН по морскому праву. Согласно документу, государства, омываемые морями, распространяют свою юрисдикцию лишь в пределах 200-мильной исключительной экономической зоны. В ней судоходство для всех свободно, но действуют законы конкретного прибрежного государства. Так огромные территории Северного полюса стали фактически ничьими. За них сейчас и начинается бой. Даже со стороны неожиданных игроков.

«Внимание к Арктике всегда было. Возможно, сейчас оно просто более акцентировано. Арктика важна, у нас были обсуждения, что это важный регион для стран НАТО, для обороны НАТО, для безопасности НАТО», — заявил министр обороны Литвы Робертас Каунас.

По стечению обстоятельств, в так называемый Арктический совет — это орган, который совещается по поводу правил игры в регионе, — входят восемь арктических государств: семь из них — члены НАТО, плюс Россия. Понятно, в чью пользу принимались решения. Ну а после начала СВО Москва там больше не представлена.

«Нас, конечно, беспокоит только тот факт, что страны НАТО в целом все чаще обозначают Крайний Север как плацдарм возможных конфликтов, отрабатывают применение войск в этих условиях, в том числе силами своих "новобранцев" — Финляндии и Швеции, с которыми, кстати говоря, у нас до недавнего времени не было вообще никаких проблем. Сами своими руками зачем-то создают. Зачем? Совершенно непонятно. Но тем не менее мы будем исходить из того, что есть, и будем реагировать на все это», — подчеркнул Владимир Путин.

НАТО создает все больше военных баз и объектов в арктической зоне. В конце прошлого года в северной части Норвегии активно обновляется и расширяется военная инфраструктура для приема, переброски и размещения подкреплений НАТО. А в этом году в населенном пункте Серрейса планируют открыть тренировочный центр на 500 казарменных мест для отработки морских десантных операций НАТО в арктических условиях. Тем не менее за последние годы Россия ввела в эксплуатацию две новые военные базы в Арктике — «Арктический трилистник» на острове Земля Александры в архипелаге Земля Франца-Иосифа и «Северный клевер» на Котельном острове в архипелаге Новосибирские острова.

Раньше казалось: ну зачем там войска? Теперь становится понятно — зачем.

Понятно, что России придется отвечать на натовскую военную миссию. Они наблюдают за нами — мы будем за ними. Тем более опыт есть. «Новосибирский комсомолец» — дизель-электрическая субмарина проекта 641Б «Сом». Сейчас это музейный экспонат, но в 80-х и 90-х она бороздила в том числе и северные моря, разыскивая под толщей льда американские и британские подлодки. Но сейчас время другое и технологии другие. Российский подводный флот за последние два года усилился семью новейшими субмаринами, на вооружении которых «Цирконы», «Калибры» и «Ониксы».

По тому же подводному флоту у России и США примерно равные силы. Остальных претендентов на Крайний Север в расчет можно брать условно. Зато по ледоколам первенство нашей страны — безоговорочно. Никто, кроме России, не может похвастаться настолько мощным ледокольным флотом. А это в Арктике залог жизни: в тех местах можно передвигаться либо под водой, либо по воде. И основная ударная мощь ВМС США во льдах бессильна.

«Дело в том, что в таких условиях американский авианосец не сможет действовать, он не приспособлен для тех условий, для тех широт: обледенения и прочее, прочее», — пояснил военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин.

Зато наши ледоколы могут — и делают. Северный морской путь из Азии в Европу намного короче и выгоднее. И это тоже важная экономическая, да и геополитическая артерия.

«В США видят, что Россия сейчас абсолютно доминирует в Арктике, и понимают, что союз с Китаем только усилит эту позицию. И американское руководство, оно по-прежнему страдает этой нереалистичной жаждой глобального господства. И раз уж сейчас, когда ресурсы США и так растянуты до предела, доминировать в Арктике не выходит, они решают растянуть их еще сильнее», — отметил американский политолог и журналист Гарланд Никсон.

А теперь немного конспирологии. В годы Великой Отечественной войны на Земле Александры (там, где сейчас наша база «Трилистник») гитлеровцы построили несколько своих объектов. Что нацисты собирались там делать, досконально неизвестно до сих пор. По сказочной версии, там они искали ледяные пещеры, входы в некий подземный мир — Гитлер же любил мистику. По более логичной теории — все дело в желании контролировать тот самый Северный морской путь.

В общем, очередной ход в этой партии сделан. НАТО начинает маневры. И Россия внимательно будет изучать каждый шаг североатлантических ястребов. Все же ястребу в тех краях прохладно. Не то что белому медведю.