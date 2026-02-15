«Общаемся по детям»: Джиган не поздравил Самойлову с Днем всех влюбленных

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 203 0

Теперь рэпер в одиночку водит детей на светские мероприятия, а с почти бывшей женой обменивается только важной информацией.

Фото, видео: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В ходе бракоразводного процесса Джиган и Самойлова общаются только ради детей

Рэпер Денис Устименко-Вайнштейн, выступающий под псевдонимом Джиган, практически полностью прекратил общение с женой — блогером Оксаной Самойловой — и не поздравил ее с Днем всех влюбленных. В паре обсуждается только единственное, что связывает супругов, находящихся в бракоразводном процессе. Их дети.

Об этом исполнитель рассказал корреспонденту 5-tv.ru на празднике для всех влюбленных МУЗ-ТВ в Государственном Кремлевском дворце. На концерт Джиган пришел с пятилетним сыном Давидом и дочками — восьмилетней Майей и 11-летней Леей. Старшая Ариела на мероприятии не появилась, как и ее мама.

Папа с детьми обнимались, подшучивали друг над другом и смеялись, весело проводили время. Но когда рэперу задали вопрос о Самойловой, погрустнели. Особенно Лея, с лица которой сразу пропала улыбка. Джиган начал рассказ о том, как начался день — проснулись, поели, поиграли… А потом он услышал комментарий, связанный с праздником, и слово «нелюбовь».

«Почему нелюбовь, у нас прекрасная любовь. Поели, проснулись, повеселились, попинали Давида. Я шучу, поигрались мы… Нет, не поздравлял (14 февраля). Общаемся, ну, по детям. Да, скидываю новости, вот сегодня Давид на дзюдо пошел», — отметил артист.

У Джигана, конечно, спросили и о том, как теперь в семье распределяются родительские обязанности. Кто принимает решения? Самойлова раздает указания и контролирует? Или когда дети с папой, он главный?

«Все по согласию», — коротко ответил рэпер.

Оксана Самойлова и Джиган прожили в браке 13 лет, у них четверо общих детей, бизнес, карьера. Однако недавно жена исполнителя публично заявила, что подала на развод. По словам блогера, мысленно она приняла это решение давно. Ранее, писал 5-tv.ru, Самойлова озвучила причину расставания. И дело не только в опасных зависимостях рэпера и периодических срывах.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

-10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
77.19
-0.27 91.56
-0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:14
Гуменник поблагодарил болельщиков после выступления на Олимпийских играх в Италии
15:00
«Неадекватный возраст»: Ирина Дубцова планирует родить еще одного ребенка
14:53
В Челябинской области загадочно пропавшую 19-летнюю девушку нашли мертвой
14:36
В Мурманской области больше сотни автомобилей застряли в пробке
14:16
Умер бывший главный мышелов МИД Великобритании кот Палмерстон
14:00
Ловушка разума: почему человечество никогда не сможет жить «здесь и сейчас»

Сейчас читают

Мужчина ранил ножом двух прихожан в храме в Челябинске
«Пока замуж не собираюсь»: какой мужчина сможет покорить сердце Кати Лель
Вода есть — жизни нет: ученые изменили подход к поиску инопланетян
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Гороскоп на деньги на весну 2026 для знаков зодиака: видео