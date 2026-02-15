«Общаемся по детям»: Джиган не поздравил Самойлову с Днем всех влюбленных

В ходе бракоразводного процесса Джиган и Самойлова общаются только ради детей

Рэпер Денис Устименко-Вайнштейн, выступающий под псевдонимом Джиган, практически полностью прекратил общение с женой — блогером Оксаной Самойловой — и не поздравил ее с Днем всех влюбленных. В паре обсуждается только единственное, что связывает супругов, находящихся в бракоразводном процессе. Их дети.

Об этом исполнитель рассказал корреспонденту 5-tv.ru на празднике для всех влюбленных МУЗ-ТВ в Государственном Кремлевском дворце. На концерт Джиган пришел с пятилетним сыном Давидом и дочками — восьмилетней Майей и 11-летней Леей. Старшая Ариела на мероприятии не появилась, как и ее мама.

Папа с детьми обнимались, подшучивали друг над другом и смеялись, весело проводили время. Но когда рэперу задали вопрос о Самойловой, погрустнели. Особенно Лея, с лица которой сразу пропала улыбка. Джиган начал рассказ о том, как начался день — проснулись, поели, поиграли… А потом он услышал комментарий, связанный с праздником, и слово «нелюбовь».

«Почему нелюбовь, у нас прекрасная любовь. Поели, проснулись, повеселились, попинали Давида. Я шучу, поигрались мы… Нет, не поздравлял (14 февраля). Общаемся, ну, по детям. Да, скидываю новости, вот сегодня Давид на дзюдо пошел», — отметил артист.

У Джигана, конечно, спросили и о том, как теперь в семье распределяются родительские обязанности. Кто принимает решения? Самойлова раздает указания и контролирует? Или когда дети с папой, он главный?

«Все по согласию», — коротко ответил рэпер.

Оксана Самойлова и Джиган прожили в браке 13 лет, у них четверо общих детей, бизнес, карьера. Однако недавно жена исполнителя публично заявила, что подала на развод. По словам блогера, мысленно она приняла это решение давно. Ранее, писал 5-tv.ru, Самойлова озвучила причину расставания. И дело не только в опасных зависимостях рэпера и периодических срывах.

