В спортзал с трех лет: Джиган рассказал о спортивном воспитании сына

Джиган приобщает сына Давида к спорту с трех лет

Рэпер Денис Устименко-Вайнштейн, выступающий под псевдонимом Джиган, заявил, что мальчиков нужно с самого раннего возраста приобщать к спорту. Так же он поступает и со своем единственным сыном Давидом, которому сейчас пять лет. В три мальчик уже узнал, гле и как папа накачал свои мускулы.

Джиган появился на празднике для всех влюбленных МУЗ-ТВ в Государственном Кремлевском дворце с детьми — Давидом, восьмилетней Майей и 11-летней Леей. Не было с ним только старшей дочери Ариелы. Артист рассказал о своих методах воспитания, но девочки веселым смехом поставили их под сомнения.

Однако тренировки Давида с папой Лея и Майя подтвердили. Более того, рассказали, что Джиган не только водит мальчика в «качалку» и на дзюдо, но и следит за его рационом.

«Протеиновые коктейли — нет, а правильно питается — да», — заявила Лея.

Но как бы ни пытался рэпер вырастить из сына настоящего мужика, женское окружение на нем сказывается. Сестры уже познакомили Давида с косметикой, объяснили и показали, как ей пользоваться. По словам Джигана, к нему юные визажисты не приставали, а вот млажшего братика к рукам все-таки прибрали.

«Мы никогда не играли с девчонками, чтобы они меня красили. Ни разу такого не было, слава богу. А вот (Давид) сегодня был замечен. Я его предупреждал, что это плохо закончится. А он мне сегодня говорит, это кремик, чтоб прыщей не было… Началось все с кремика, выхожу — а он уже накрашенный», — посмеялся артист.

И подытожил, мол, шутки шутками, но сыну он хорошо объяснил, что красятся и носят платься только девочки. И парнишка урок усвоил. А к выходке сестер, как и все члены семьи, отнесся с юмором.

