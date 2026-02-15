Прокуратура проводит проверку в связи с гибелью двух детей в результате схода снега

|
Евгения Алешина
Трагедия произошла в Шалинском районе Свердловской области.

Двое подростков погибли из-за схода снега

Фото: Прокуратура Свердловской области

Прокуратура Шалинского района проводит проверку в связи с гибелью двух детей восьми и девяти лет в результате схода снега. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Свердловской области.

По предварительным данным, все произошло в селе Сылва, где дети гостили у бабушек. Около 11 часов утра двое несовершеннолетних пошли кататься с горки на тюбинге.

Во время скатывания с горки произошел сход снега, которым накрыло детей. Спустя некоторое время бабушка одного из детей пошла проверять внука. Позже сосед отыскал тюбинг рядом с горкой, а затем и детей. Они были уже мертвы.

В ходе надзорных мероприятий региональной прокуратурой будет дана правовая оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. 

Ранее 5-tv.ru писал, что упавшая с крыши наледь убила 19-летнюю девушку в Нижнем Новгороде. Рядом была еще одна женщина — она чудом получила только незначительные травмы.

