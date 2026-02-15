Клебо завоевал девятую золотую медаль и установил рекорд зимней Олимпиады

|
Лилия Килячкова
Ранее это достижение принадлежало норвежским биатлонистам Марите Бьорген, Уле-Эйнару Бьерндалену и Бьорну Дэли, у них по восемь наград.

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо завоевал девятую золотую медаль на зимних Олимпийских играх в Италии и стал рекордсменом по этому показателю.

Гонка прошла 15 февраля, сборная Норвегии, в составе которой бежал Клебо, победила в эстафете 4×7,5 километров. В команде также выступили лыжники Эмиль Иверсен, Мартин Левстрем Нюэнгет и Эйнар Хедегарт. Они показали время 1 час 4 минуты 24,5 секунды. Второе место заняла команда Франции, а третье — команда Италии.

Ранее сообщалось, что на Олимпиаде в Милане бразильский горнолыжник Лукас Пинейро Бротен завоевал золотую медаль. Он стал первым в истории чемпионом Игр из Южной Америки. Бротен одержал победу в слаломе. Его итоговое время — 2 минуты 25 секунд. Бразилец сумел обойти спортсменов из Швейцарии. Марко Одерматт отстал от лидера на 0,58 секунды и занял второе место, а Лоик Мейар стал третьим.

