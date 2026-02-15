Венгрия и Словакия попросили Хорватию разрешить транзит российской нефти

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко

Это возможно сделать по Адриатическому трубопроводу.

По какому вопросу Венгрия и Словакия обратились к Хорватии

Фото: www.globallookpress.com/Christophe Gateau

Венгрия и Словакия направили письмо министру экономики и устойчивого развития Хорватии с просьбой разрешить транзит российской нефти по Адриатическому нефтепроводу. Об этом сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто в Facebook* (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

«Сегодня вместе с министром экономики Словакии Денисой Саковой мы направили письмо хорватскому министру экономики Анте Юппу с просьбой к Хорватии немедленно разрешить транспортировку российской нефти <…> по Адриатическому трубопроводу», — говорится в сообщении.

Просьбу Петер Сийярто объяснил тем, что Украина «отказывается возобновить транзит нефти по трубопроводу „Дружба“ по политическим причинам». При этом политик подчеркнул, что возможность закупать нефть из России по трубопроводу «Дружба» для Венгрии и Словакии является исключением из санкций. В следствие чего и было предпринято данное действие.

«Поэтому мы ожидаем, что Хорватия, в отличие от Украины, не будет угрожать безопасности поставок нефти в Венгрию и Словакию по политическим причинам», — добавил глава венгерского МИД.

До этого, 13 февраля, Петер Сийярто сообщил о приостановке поставок нефти по южной ветке «Дружба» в страну из-за повреждения трубопровода на территории Украины. Об этом писало агентство Bloomberg. Эту ситуацию политик расценил как попытку усложнить положение венгерского правительства перед выборами в парламент. Об это сообщил информационный портал портал index.hu.

По оценкам Минэкономики Словакии, стратегических запасов нефти и нефтепродуктов стране хватит примерно на 90 дней.

В августе прошлого года Венгрия и Словакия уже сталкивались с перебоями поставок по «Дружбе» после массированных атак украинских беспилотников по объекту. В ответ на эти действия Будапешт тогда запретил въезд командующему силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди, расценив удары по трубопроводу атаками на суверенитет страны.

Позже, в октябре 2025 года, Петер Сийярто заявил о невозможности удовлетворения других маршрутов в полном объеме потребностей Венгрии в нефти и газе. По этой причине Будапешт не намеревался отказываться от российских энергетических ресурсов, несмотря на давление со стороны Европейского союза и США.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 февраля, для всех знаков зодиака

