Из Домодедовской больницы выписали первого пациента с оспой обезьян

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 81 0

В инфекционном отделении остаются два человека с клиническими проявлениями и подтвержденным диагнозом.

Оспа обезьян: последние новости о заболевших в России

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Первый пациент, которого госпитализировали в домодедовскую больницу с диагнозом обезьяньей оспы, выписан после выздоровления. Об этом медучреждение сообщило в Telegram-канале.

«Первый пациент, который был госпитализирован в начале февраля, выписан с выздоровлением», — говорится в публикации.

До этого сообщалось, что в больницу в Подмосковье были доставлены три пациента с подтвержденным диагнозом. В настоящее время в инфекционном отделении продолжают лечение два человека с клиническими проявлениями заболевания. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.

Ранее в ведомстве сообщили о сохранении риска завоза оспы обезьян в Россию в туристический сезон. По этой причине на пограничных пунктах пропуска действует усиленный санитарно-карантинный контроль.

Оспа обезьян представляет собой это острое вирусное заболевание. В ранней фазе симптомы часто напоминают грипп или ОРВИ. Оспа передается при тесном контакте с зараженным человеком или животным. Болезнь опасна инфекциями кожи, пневмонией и сепсисом.

Медики выделяют три основных периода течения инфекции: скрытый этап, раннюю фазу болезни и стадию кожных высыпаний. Продолжительность и выраженность симптомов зависят от возраста пациента и состояния иммунной системы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-13° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
77.19
-0.27 91.56
-0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:16
«Употреблять ежедневно»: как снизить риск инфаркта при плохой наследственности
7:00
Соблюдаем традиции предков: смысл и название каждого дня Масленицы
6:59
Захарова: призыв Зеленского к травле спортсменов с русскими корнями — истерика
6:38
Потенциальных авиадебоширов будут выявлять до посадки на рейс
6:19
Генпрокурор США опубликовала 300 фамилий знаменитостей из файлов Эпштейна
6:00
FPV-дроны в действии! Лучшее видео из зоны СВО

Сейчас читают

FPV-дроны в действии! Лучшее видео из зоны СВО
«Похоже на алкоголь»: секс перед сном помогает крепче спать
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 февраля, для всех знаков зодиака
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Гороскоп на деньги на весну 2026 для знаков зодиака: видео