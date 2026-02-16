Из Домодедовской больницы выписали первого пациента с оспой обезьян

В инфекционном отделении остаются два человека с клиническими проявлениями и подтвержденным диагнозом.
Фото: © РИА Новости/Илья Питалев
Первый пациент, которого госпитализировали в домодедовскую больницу с диагнозом обезьяньей оспы, выписан после выздоровления. Об этом медучреждение сообщило в Telegram-канале.
«Первый пациент, который был госпитализирован в начале февраля, выписан с выздоровлением», — говорится в публикации.
До этого сообщалось, что в больницу в Подмосковье были доставлены три пациента с подтвержденным диагнозом. В настоящее время в инфекционном отделении продолжают лечение два человека с клиническими проявлениями заболевания. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.
Ранее в ведомстве сообщили о сохранении риска завоза оспы обезьян в Россию в туристический сезон. По этой причине на пограничных пунктах пропуска действует усиленный санитарно-карантинный контроль.
Оспа обезьян представляет собой это острое вирусное заболевание. В ранней фазе симптомы часто напоминают грипп или ОРВИ. Оспа передается при тесном контакте с зараженным человеком или животным. Болезнь опасна инфекциями кожи, пневмонией и сепсисом.
Медики выделяют три основных периода течения инфекции: скрытый этап, раннюю фазу болезни и стадию кожных высыпаний. Продолжительность и выраженность симптомов зависят от возраста пациента и состояния иммунной системы.
