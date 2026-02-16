Громкий формат: как Москва встречает китайский Новый год

Эфирная новость 126 0

Год Лошади отмечают на сцене культового ДК имени Горбунова.

Фото, видео: Елков Олег/ТАСС; 5-tv.ru

Москва развернулась на Восток. И если Петербург сделал ставку на подсветку, то здесь выбрали формат погромче. ДК Горбунова в буквальном смысле гудит. Корреспондент «Известий» Павел Матвеев — о том, как столица встречает год Лошади.

Новый год по лунному календарю у нас часто ошибочно называют китайским. Ничего он не китайский, это вся Восточная Азия. Но ассоциация, конечно, в первую очередь с Китаем. И вот тогда вам пожалуйста.

Это не тот случай, чтобы говорить о неоколониализме или о методах сборки кубика Рубика. Здесь все просто. Друзья собрались. Посмотрите, как девчонки пляшут! По принуждению так можно разве?

Нынешние отношения между Россией и Китаем складывались десятки лет. Порой долго и трудно, начиная с демаркации границы. Решили. Потом кратное увеличение товарооборота. Решили. Все же можно решить при обоюдном желании. А теперь можно и к песням с танцами.

Потому даже канцелярские, вроде бы, речи выглядят искренними. Да они такие и есть на самом деле. О наступающем годе Лошади, например.

«В китайской культуре лошади — это очень особые животные. Потому что это символ успеха, символ энергии», — отметил советник-посланник посольства КНР в России Фэн Литао.

Мероприятие проходит в московском ДК Горбунова, более известном у рок-музыкантов как Горбушка. Эта сцена видела очень много барабанов — но такое?!

Вишенка на торте — памятные дипломы тем, кто внес особый вклад в развитие образования. Директорам школ, где преподают китайский, и учителям.

Ну и, конечно, много слов про сотрудничество.

«Мы помним, что современный Китай зарождался при помощи Советского Союза. И, естественно, у нас к россиянам особые чувства. Мы же исторически называли Россию своим старшим братом», — напомнила основатель ассоциации «Русско-китайское сотрудничество» Цзи Цзинфэн.

«Сотрудничество с Китаем необыкновенно важно в сегодняшние дни, потому что Китай — очень мощный союзник России в очень сложной современной геополитической обстановке. И так же, как Китай важен для нас, мы важны для Китая», — отметил ректор Московского гуманитарного университета Наталья Ильинская.

Новый год по лунному — у китайцев Чуньцзе, в буквальном переводе — праздник весны. Считается, что именно с этого дня природа просыпается после зимы. В этом году экстремально поздно: бывает, что в январе, а сейчас на носу март. Но проснется же.

«Мы продолжаем развивать нашу традиционную дружбу. И всем крепкого здоровья, хорошего настроения, процветания и всего самого лучшего!» — сказал председатель торговой палаты КНР Чжоу Лицюнь.

И обратите внимание на зал, сколько людей. Полна коробочка. На Горбушке! На формальном, в общем-то, концерте. А они просто погреться пришли. Не в прямом, а переносном смысле. Утолить голод. На что-то безусловно душевное.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-12° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
76.62
-0.57 91.04
-0.52
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:19
Путин присвоил актеру Театра на Таганке Алексею Гришину звание заслуженного артиста РФ
20:08
Рабочие неожиданно нашли в канализации морскую корову и спасли ее 
19:51
Без козырька, но с характером: как пилотка стала символом армии
19:49
Боль и молитвы: спустя 40 лет после смерти Анны Герман найдены ее тайные записи
19:40
Мышь в иллюминаторе: самолет вынужденно вернулся в Стокгольм из-за грызуна
19:39
Самый вкусный праздник: топ-10 душевных поздравлений с Масленицей-2026

Сейчас читают

У крупнейшего терминала СПГ Германии закончился газ: танкер застрял, ледокол сломался
«Три кота и две собаки»: Владимир Канухин о любви к животным
ВС РФ освободили Миньковку в ДНР и Покровку в Сумской области
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

Как провести Масленицу по дням недели: названия и традиции
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Гороскоп на деньги на весну 2026 для знаков зодиака: видео