Громкий формат: как Москва встречает китайский Новый год

Москва развернулась на Восток. И если Петербург сделал ставку на подсветку, то здесь выбрали формат погромче. ДК Горбунова в буквальном смысле гудит. Корреспондент «Известий» Павел Матвеев — о том, как столица встречает год Лошади.

Новый год по лунному календарю у нас часто ошибочно называют китайским. Ничего он не китайский, это вся Восточная Азия. Но ассоциация, конечно, в первую очередь с Китаем. И вот тогда вам пожалуйста.

Это не тот случай, чтобы говорить о неоколониализме или о методах сборки кубика Рубика. Здесь все просто. Друзья собрались. Посмотрите, как девчонки пляшут! По принуждению так можно разве?

Нынешние отношения между Россией и Китаем складывались десятки лет. Порой долго и трудно, начиная с демаркации границы. Решили. Потом кратное увеличение товарооборота. Решили. Все же можно решить при обоюдном желании. А теперь можно и к песням с танцами.

Потому даже канцелярские, вроде бы, речи выглядят искренними. Да они такие и есть на самом деле. О наступающем годе Лошади, например.

«В китайской культуре лошади — это очень особые животные. Потому что это символ успеха, символ энергии», — отметил советник-посланник посольства КНР в России Фэн Литао.

Мероприятие проходит в московском ДК Горбунова, более известном у рок-музыкантов как Горбушка. Эта сцена видела очень много барабанов — но такое?!

Вишенка на торте — памятные дипломы тем, кто внес особый вклад в развитие образования. Директорам школ, где преподают китайский, и учителям.

Ну и, конечно, много слов про сотрудничество.

«Мы помним, что современный Китай зарождался при помощи Советского Союза. И, естественно, у нас к россиянам особые чувства. Мы же исторически называли Россию своим старшим братом», — напомнила основатель ассоциации «Русско-китайское сотрудничество» Цзи Цзинфэн.

«Сотрудничество с Китаем необыкновенно важно в сегодняшние дни, потому что Китай — очень мощный союзник России в очень сложной современной геополитической обстановке. И так же, как Китай важен для нас, мы важны для Китая», — отметил ректор Московского гуманитарного университета Наталья Ильинская.

Новый год по лунному — у китайцев Чуньцзе, в буквальном переводе — праздник весны. Считается, что именно с этого дня природа просыпается после зимы. В этом году экстремально поздно: бывает, что в январе, а сейчас на носу март. Но проснется же.

«Мы продолжаем развивать нашу традиционную дружбу. И всем крепкого здоровья, хорошего настроения, процветания и всего самого лучшего!» — сказал председатель торговой палаты КНР Чжоу Лицюнь.

И обратите внимание на зал, сколько людей. Полна коробочка. На Горбушке! На формальном, в общем-то, концерте. А они просто погреться пришли. Не в прямом, а переносном смысле. Утолить голод. На что-то безусловно душевное.

