«Мордой скинул с табуретки»: Айнутдинова про бегемота из «Красавицы»

В фильме снималось животное из Новосибирского цирка, но подружиться с ним удалось не всем.

Актриса Айнутдинова боялась сниматься с живым бегемотом за спиной

Съемки фильма с живым бегемотом были сложными. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказала актриса Полина Айнутдинова на премьере ленты «История спасения бегемота по имени Красавица».

«Мне было очень сложно работать с бегемотом. Ну как сложно, скажем так, страшно. Потому что он в одном метре прям за моей спиной находился. Я стояла, у меня все трясется, а я должна была еще петь, топтаться на этой табуреточке. Я стою, а он меня своей мордой скинул с табуреточки», — вспоминала артистка.

Айнутдинова уточнила, что съемки проходили в Новосибирском цирке прямо на арене для выступлений. Там были выстроены декорации, куда и выводили бегемотиху по имени Злата.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что актрисе Юлии Александровой многие артисты и режиссеры советовали посмотреть фильм «История спасения бегемота по имени Красавица». Однако знаменитость боится знакомиться с данной лентой, так как уверена, что будет «душещипательно».

