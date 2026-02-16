«Ультраобработанные»: названы продукты, увеличивающие риск развития слабоумия
Неправильное питание ускоряет износ нейронов.
Фото, видео: 5-tv.ru
Ультраобработанные продукты увеличивают риск развития деменции
Неправильное питание кратно увеличивает риск развития деменции, болезней Альцгеймера и Паркинсона. Российские ученые провели масштабное исследование, в котором участвовали 70 тысяч человек. Самыми вредными оказались так называемые ультраобработанные продукты: чипсы, фастфуд, газировка, сосиски и лапша быстрого приготовления.
Их переизбыток ускоряет износ нейронов и нарушает связь между органами пищеварения и мозгом. В то же время, развитию неврологических болезней способствует нехватка жизненно важных элементов. В первую очередь, богатых клетчаткой.
Какие еще продукты опасны для головного мозга — читайте на портале iz.ru.
Ранее 5-tv.ru писал, что подрывает мужское здоровье зимой.
Для мужчин в первую очередь опасность представляет именно охлаждение области малого таза. Если долго находиться на морозе в легкой одежде, то запросто может появиться цистит, уретрит или простатит.
Мужчинам не стоит пренебрегать теплой одеждой. Уролог-андролог Артур Богатырев. порекомендовал использовать многослойную экипировку, носить термобелье и утепленные брюки.
