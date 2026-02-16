Армия России поразила хранилище горюче-смазочных материалов в Полтавской области

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова

Удар был нанесен с помощью беспилотных систем «Герань».

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Куденко; 5-tv.ru

Российская армия уничтожила хранилище горюче-смазочных материалов в Полтавской области. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

Также военное ведомство опубликовало кадры поражения стратегически важного объекта противника. Он находился в районе населенного пункта Качаново. Уточняется, что ВС РФ нанесли удар по хранилищу с помощью беспилотных систем «Герань».

Еще Минобороны РФ рассказало, что тульские десантники в Сумской области разнесли очередной украинский опорный пункт. Боевики киевского режима пытались окопаться, но безрезультатно — снаряды легли точно в цель.

Прежде сообщалось также о том, что расчеты реактивной системы залпового огня «Град» гвардейского самоходного артиллерийского полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» уничтожили огневые позиции и места скопления живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области. Наши бойцы выявили позиции врага с помощью дронов.

