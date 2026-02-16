РСЗО «Град» уничтожил живую силу ВСУ

Расчеты реактивной системы залпового огня «Град» гвардейского самоходного артиллерийского полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» уничтожилы огневые позиции и места скопления живой силы ВСУ в Днепропетровской области.

Операторы разведывательных дронов войск беспилотных систем выявили позиции украинских формирований и передали координаты на пункт управления огнем дивизиона. Расчеты РСЗО, получив задачу, совершили марш к месту боевой работы, оперативно развернули боевые машины и нанесли поражение противнику осколочно-фугасными реактивными снарядами.

Кадры объективного контроля подразделения войск беспилотных систем подтвердили площадное огневое поражение района огневых позиций и мест скопления формирований ВСУ.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

