Названы самые популярные имена новорожденных в России

В ряде республик сохраняются национальные традиции наречения.
В список самых популярных российских имен впервые вошли Варвара и Тимофей
В 2025 году граждане России продолжили отдавать предпочтение традиционным именам. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на исследование издания «Т—Ж», основанное на данных Единого государственного реестра ЗАГС и столичного Портала открытых данных.
Лидеры остались прежними
Первые позиции в общероссийском рейтинге имен сохранились без изменений. Среди девочек лидируют: София, Ева, Анна и Мария. У мальчиков в топе оказались Михаил, Александр, Артем и Матвей.
Пятые места в рейтинге заняли Варвара и Тимофей. При этом имя Михаил оказалось самым популярным в 59 регионах страны, а София удерживает лидерство в 57 субъектах.
Неожиданные взлеты
Аналитики «Т—Ж» обратили внимание на заметные изменения в списке. В топ-50 мужских имен сильнее всего выросла популярность имени Петр. Оно поднялось на девять позиций и заняло 47-е место.
Также заметно чаще родители стали выбирать имена Леон, Григорий, Савелий и Юрий. Среди женских имен наибольший рост показали Айлин, Аврора, Вера и Амелия.
Интересно, что впервые за последние пять лет в Москве и Санкт-Петербурге имя Анна обошло Софию по частоте регистрации.
Региональные особенности
В ряде республик России сохраняются национальные традиции имянаречения. В Татарстане, Дагестане и Башкортостане среди мальчиков популярны Амир и Мухаммад.
Среди девочек в Татарстане лидирует Амина; в Башкортостане чаще выбирают имя Ева; в Дагестане с 2022 года сохраняет первенство Марьям.
В новых регионах России наиболее востребованными именами также стали София и Михаил.
