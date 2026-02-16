Схватил и потащил под воду: мать двоих детей отбилась от крокодила палкой

В Зимбабве мать двоих детей чудом выжила после нападения крокодила

Жительница Зимбабве Фунгайи Чикамве Мабурусе вступила в схватку с крокодилом и сумела спастись от смерти на глазах у своих детей. Об этом сообщает Pindula.

По имеющейся информации, женщина вместе с двумя малышами ехала на автомобиле через мост и решила сделать небольшую остановку на берегу, чтобы полюбоваться местной природой. В тот момент, когда она приблизилась к воде, из реки внезапно выскочил хищник. Рептилия вцепилась зубами пострадавшей в область груди и попыталась утащить свою жертву в глубину на глазах у напуганных детей, которые начали кричать и звать на помощь.

Несмотря на болевой шок, Мабурусе проявила невероятное самообладание. Чтобы заставить крокодила разжать челюсти, она изо всех сил сдавила ему нос пальцами. Хищник на мгновение отпустил женщину, но, когда она попыталась выбежать на сушу, атаковал повторно. В этот раз зверь схватил ее за колено и снова потащил в воду.

Жительница Зимбабве не опустила руки: обнаружив рядом палку, она начала наносить крокодилу удары, пока тот окончательно не отступил. Оказавшись в безопасности на берегу, женщина заметила, что поблизости в воде находилось еще несколько крокодилов, которые наблюдали за происходящим и могли атаковать в любой момент.

В результате инцидента Фунгайи Чикамве Мабурусе получила серьезные ранения. В настоящее время она находится под наблюдением медиков в больнице, где ей оказывают необходимую помощь.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.