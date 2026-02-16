Во Владивостоке загорелся частный зоопарк

На территории частного зоопарка во Владивостоке произошло возгорание. По предварительной информации, пострадавших среди людей нет. Обэтом сообщили в региональном управлении МЧС.

Сигнал о пожаре на улице Воровского поступил в 19:18 по местному часовому поясну. К месту происшествия оперативно прибыли пожарные расчеты. На момент их прибытия горели надворные строения и часть жилого здания.

В 21:10 пожар был локализован, его площадь составила порядка 120 квадратных метров.

По данным сотрудников зоопарка, очаг возгорания находился в сарае, примыкавшем к дому. В дальнейшем огонь перекинулся на кровлю и верхний этаж строения. Животных, находившихся внутри, включая енотов, козу и страуса, успели вывести на открытую территорию.

Очевидец сообщил 5-tv.ru, что возгорание началось, предположительно, после 19:00 со второго этажа дома хозяйки зоопарка. По его словам, огонь распространился на вольеры со страусами и затем перекинулся на другие помещения, включая террариум.

«Дом хозяйки зоопарка со второго этажа начал сгореть где-то, наверное, после семи. <…> Перешел огонь на вольеры со страусами. <…> Вроде их выпустили», — добавил очевидец.

Собеседник добавил, что зоопарк является частным и пользуется положительной репутацией у местных жителей, в нем содержатся тигры, медведи и другие животные, а также действует центр реабилитации в пригороде.

Прокуратура организовала проверку по факту случившегося. Ведомство оценит соблюдение требований пожарной безопасности и условий содержания животных. Причины пожара устанавливаются.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.