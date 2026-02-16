Путин включил Собянина в состав коллегии Военно-промышленной комиссии РФ

Президент России Владимир Путин включил мэра Москвы Сергея Собянина в состав Военно-промышленной комиссии Российской Федерации. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Вместе с главой столицы в эту комиссию вошла и его заместитель Наталья Сергунина. Помимо управления Москвой, они теперь будут участвовать в вопросах развития оборонной промышленности России.

Ранее 5-tv.ru писал, что сегодня произошли и другие кадровые перестановки. Указом президента России из состава Совета безопасности страны был исключен Сергей Иванов. Кроме того, 4 февраля Иванов также был освобожден от должности спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков тогда пояснил, что это увольнение было инициировано самим Сергеем Ивановым. Он был членом Совета безопасности с 2016 года.

