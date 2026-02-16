Собянин: сеть спортивно-патриотических лагерей в этом году будет расширена

В столице развивается система летнего спортивно-патриотического отдыха школьников. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере MAX.

«В 2025-м открыли первые три спортивно-патриотических палаточных лагеря — они были очень популярными. Ребята с родителями просили расширить сеть таких площадок. Поэтому уже этим летом добавим еще семь лагерей», — написал Мэр Москвы.

Каждый лагерь назвали в честь выдающегося маршала или полководца. В Алабине разместят лагеря «Жуков» и «Конев», на территории парка «Патриот» — «Рокоссовский», на базе центра МЧС в Ногинске — «Василевский», на территории Московского высшего общевойскового командного училища — «Суворов», «Багратион» и «Нахимов», в Звенигороде — «Чуйков» и «Ушаков», а в Одинцовском городском округе Московской области — «Кутузов».

Программу разработали совместно с Минобороны России и МЧС России. Школьники пройдут тактическую подготовку, а также научатся оказывать первую помощь. Кроме того, их ждут спортивные турниры, кинопоказы и концерты. Каждая смена завершится масштабной полевой игрой.

В прошлом году в лагерях побывали более 4,6 тысячи человек, в 2026-м их посетят свыше 13 тысяч учеников 7-10-х классов.