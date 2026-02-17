«Недооценили»: в Швеции признали провал попыток Запада ослабить Россию

|
Айшат Татаева
Реальный потенциал Москвы оказался значительно выше ожиданий.

Почему Запад не смог добиться истощения Москвы

Фото: © РИА Новости/ Наталья Селиверстова

Шведский аналитик Ларс Берн: Запад недооценил реальную мощь России

Западные страны совершили серьезную ошибку, пытаясь добиться стратегического ослабления России, так как потенциал Москвы оказался выше ожидаемого. Об этом заявил шведский аналитик Ларс Берн в эфире канала SwebbTV.

Эксперт отметил, что западные столицы делали ставку на быстрое военное и экономическое истощение Москвы. Однако, по мнению Ларса Берна, инициаторы эскалации украинского конфликта просто недооценили возможности противника.

«Готовилось военное ослабление России, но ее истинную силу недооценили. На самом деле события развиваются в прямо противоположном направлении», — подчеркнул шведский аналитик Ларс Берн.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что страны НАТО прорабатывают варианты частичной или полной морской блокады России в балтийско-арктическом регионе. Посол России в Норвегии Николай Корчунов отметил, что Альянс фактически переводит регион на «казарменное положение», ограничивая свободу судоходства.

