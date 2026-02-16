Под окнами ЖК в Новой Москве обнаружены тела супружеской пары

Полиция выясняет обстоятельства гибели мужа и жены в Новой Москве

Под окнами одного из жилых домов в Новой Москве нашли тела супружеской пары. Об этом РИА Новости сообщили в правоохранительных органах.

Полученные травмы, зафиксированные на телах мужчины и женщины, характерны для падения с большой высоты. Сотрудники правоохранительных органов выясняют причины произошедшего. Как стало известно, у погибших остались трое несовершеннолетних детей. В момент трагедии в квартире находился пятилетний ребенок.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на Украине житель деревни Станиславчик расправился с двумя своими несовершеннолетними детьми. Подросткам было 13 и 15 лет. По данным следствия, мужчина использовал охотничье ружье, после чего свел счеты с жизнью.

Тела всех троих были найдены на месте преступления без признаков жизни. Мотивы этой расправы также выясняют сотрудники правоохранительных органов.

