Два человека пострадали из-за падения обломков БПЛА в Краснодарском крае

Повреждены четыре частных дома, в двух из них произошло возгорание.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Два человека пострадали из-за падения обломков украинских беспилотников в Краснодарском крае. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба региона.
Случившееся произошло в поселке Ильском Северского района. Пострадавших экстренно госпитализировали. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
По информации ведомства, в результате падения фрагментов БПЛА повреждены четыре частных дома, в двух из которых произошло возгорание.
На месте происшествия работают оперативные и специальные службы.
Российские силы ПВО совместно с военнослужащими этой ночью, 17 февраля, отразили атаку боевиков ВСУ в Севастополе. Они уничтожили пять воздушных целей над акваторией Черного моря. В городской Спасательной службе уточнили, что при операции гражданские объекты в городе не пострадали.
Также российские силы успешно отразили серию атак боевиков ВСУ. Они ликвидировали 21 вражеский дрон, девять из которых направлялись в сторону акватории Азовского моря. Еще по шесь беспилотников было замечено в воздушном пространстве Республики Крым и Черного моря.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 17 февр
- Силы ПВО сбили пять воздушных целей над Севастополем
- 16 февр
- Силы ПВО РФ сбили 21 украинский дрон за четыре часа
- 16 февр
- Силы ПВО уничтожили 1308 украинских дронов за прошедшую неделю
- 16 февр
- Один человек пострадал в результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области
- 15 февр
- Над Брянской областью за 12 часов ликвидировано более 170 БПЛА
- 15 февр
- Богомаз: за полдня ликвидировано 120 дронов ВСУ над Брянской областью
- 15 февр
- В результате атаки ВСУ на Краснодарский край ранены два человека
- 14 февр
- В ЛНР 15 человек пострадали при массированной атаке украинских дронов
- 13 февр
- Силы ПВО РФ сбили 47 украинских дронов за шесть часов
- 13 февр
- Два человека погибли и еще три пострадали при ракетном ударе ВСУ по Белгороду
Читайте также
78%
Нашли ошибку?