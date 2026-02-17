Два человека пострадали из-за падения обломков БПЛА в Краснодарском крае

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко

Повреждены четыре частных дома, в двух из них произошло возгорание.

Атака беспилотников ВСУ по Краснодарскому краю 17 февраля

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Два человека пострадали из-за падения обломков украинских беспилотников в Краснодарском крае. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба региона.

Случившееся произошло в поселке Ильском Северского района. Пострадавших экстренно госпитализировали. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

По информации ведомства, в результате падения фрагментов БПЛА повреждены четыре частных дома, в двух из которых произошло возгорание.

На месте происшествия работают оперативные и специальные службы.

Российские силы ПВО совместно с военнослужащими этой ночью, 17 февраля, отразили атаку боевиков ВСУ в Севастополе. Они уничтожили пять воздушных целей над акваторией Черного моря. В городской Спасательной службе уточнили, что при операции гражданские объекты в городе не пострадали.

Также российские силы успешно отразили серию атак боевиков ВСУ. Они ликвидировали 21 вражеский дрон, девять из которых направлялись в сторону акватории Азовского моря. Еще по шесь беспилотников было замечено в воздушном пространстве Республики Крым и Черного моря.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 февраля, для всех знаков зодиака

