При атаке дронов ВСУ погиб мирный житель Таганрога

В Таганроге в результате воздушной атаки ВСУ погиб мирный житель, еще один человек получил ранения. Об этом 29 марта сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Воздушная атака на Таганрог принесла большое горе — один мужчина погиб, еще один — получил ранение. Медики оказывают помощь», — написал Слюсарь в Telegram-канале.

Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков беспилотников. На земле начались возгорания. Глава региона также отметил, что в области сохраняется угроза атак с применением БПЛА.

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны сбили пять беспилотных летательных аппарата, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Кроме того, дроны ВСУ атаковали порт Усть-Луга в Ленинградской области. К счастью, никто не пострадал.

Ранее 5-tv.ru писал, что семейная пара получила ранения во время атаки беспилотников ВСУ на Белгородскую область. Мужчина получил баротравму, а его супругу экстренно доставили в больницу с травмой спины. Также получили повреждения транспортные средства и объекты инфраструктуры.

