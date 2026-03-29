При атаке дронов ВСУ погиб мирный житель Таганрога
В Таганроге в результате воздушной атаки ВСУ погиб мирный житель, еще один человек получил ранения. Об этом 29 марта сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
«Воздушная атака на Таганрог принесла большое горе — один мужчина погиб, еще один — получил ранение. Медики оказывают помощь», — написал Слюсарь в Telegram-канале.
Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков беспилотников. На земле начались возгорания. Глава региона также отметил, что в области сохраняется угроза атак с применением БПЛА.
Минувшей ночью силы противовоздушной обороны сбили пять беспилотных летательных аппарата, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Кроме того, дроны ВСУ атаковали порт Усть-Луга в Ленинградской области. К счастью, никто не пострадал.
Ранее 5-tv.ru писал, что семейная пара получила ранения во время атаки беспилотников ВСУ на Белгородскую область. Мужчина получил баротравму, а его супругу экстренно доставили в больницу с травмой спины. Также получили повреждения транспортные средства и объекты инфраструктуры.
- 29 мар
- Силы ПВО сбили за ночь пять украинских беспилотников, летевших на Москву
- 29 мар
- Дроны атаковали порт в Ленинградской области
- 28 мар
- Силы ПВО уничтожили 26 украинских беспилотников за девять часов
- 28 мар
- Средства ПВО уничтожили 155 беспилотников ВСУ над регионами России за ночь
- 28 мар
- Ребенок погиб в результате удара украинского беспилотника в Ярославской области
- 27 мар
- Мирный житель погиб при атаке беспилотника на автомобиль в Белгородской области
- 26 мар
- Силы ПВО уничтожили семь беспилотников на подлете к Москве за два часа
- 26 мар
- Один человек пострадал при атаке дрона ВСУ на Московский регион
- 23 мар
- Путин разрешил частным охранным организациям сбивать дроны из стрелкового оружия
- 23 мар
- Емкость с топливом вспыхнула после атаки дронов ВСУ на Ленинградскую область
