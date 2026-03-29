При атаке дронов ВСУ погиб мирный житель Таганрога

Давид Андриясов Журналист

Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков беспилотников. На земле начались возгорания.

Атака беспилотников ВСУ на Таганрог 29 марта — новости

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

В Таганроге в результате воздушной атаки ВСУ погиб мирный житель, еще один человек получил ранения. Об этом 29 марта сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Воздушная атака на Таганрог принесла большое горе — один мужчина погиб, еще один — получил ранение. Медики оказывают помощь», — написал Слюсарь в Telegram-канале.

Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков беспилотников. На земле начались возгорания. Глава региона также отметил, что в области сохраняется угроза атак с применением БПЛА.

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны сбили пять беспилотных летательных аппарата, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Кроме того, дроны ВСУ атаковали порт Усть-Луга в Ленинградской области. К счастью, никто не пострадал. 

Ранее 5-tv.ru писал, что семейная пара получила ранения во время атаки беспилотников ВСУ на Белгородскую область. Мужчина получил баротравму, а его супругу экстренно доставили в больницу с травмой спины. Также получили повреждения транспортные средства и объекты инфраструктуры.

