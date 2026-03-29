Дроны атаковали порт в Ленинградской области

Мурад Устаров
Мурад Устаров 480 0

В регионе из-за ситуации понизили скорость интернета.

Порт атаковали в Ленинградской области

Фото: © РИА Новости/Константин Чалабов

Атака беспилотников на регионы России

В Ленинградской области объявлена опасность беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), повреждения в результате атаки получил морской торговый порт Усть-Луга. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Дрозденко.

«Объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области. Есть повреждения в порту Усть-Луга. Без пострадавших», - написал глава региона.

Он отметил, что ПВО продолжают отражать атаки противника, на данный момент сбито 27 дронов. Дрозденко также добавил, что в связи с ситуацией в области понизили скорость мобильного интернета.

Ранее 5-tv.ru писал, что семейная пара получила ранения во время атаки беспилотников ВСУ на Белгородскую область. Мужчина получил баротравму, а его супругу экстренно доставили в больницу с травмой спины. Также получили повреждения транспортные средства и объекты инфраструктуры. До этого два человека пострадали от ударов киевского режима по Энергодару в Запорожской области.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
28 мар
Силы ПВО уничтожили 26 украинских беспилотников за девять часов
28 мар
Средства ПВО уничтожили 155 беспилотников ВСУ над регионами России за ночь
28 мар
Ребенок погиб в результате удара украинского беспилотника в Ярославской области
27 мар
Мирный житель погиб при атаке беспилотника на автомобиль в Белгородской области
26 мар
Силы ПВО уничтожили семь беспилотников на подлете к Москве за два часа
26 мар
Один человек пострадал при атаке дрона ВСУ на Московский регион
23 мар
Путин разрешил частным охранным организациям сбивать дроны из стрелкового оружия
23 мар
Емкость с топливом вспыхнула после атаки дронов ВСУ на Ленинградскую область
22 мар
Два мирных жителя пострадали в результате атаки ВСУ на Курскую область
22 мар
Силы ПВО сбили 97 беспилотников ВСУ над регионами России за пять часов
Близнецам признание, Козерогам хлопоты: гороскоп для всех знаков зодиака

Последние новости

8:20
Хирурги‑гастролеры: как врачи без клиники калечат пациентов и уходят от ответственности
8:10
Близнецам признание, Козерогам хлопоты: гороскоп для всех знаков зодиака на апрель 2026
8:00
Россиянам рассказали о скрытом стаже, за который добавят пенсионные баллы
7:45
Осторожно, грибы! — Россиянам рассказали, как выбрать свежие шампиньоны
7:30
В российских школах начались весенние каникулы
7:15
ООН признала работорговлю преступлением против человечности: но не все с этим согласны

Сейчас читают

Украина перешла на московское время
Ливень-катастрофа обрушился на Дагестан: разрушенные дома и сотни тысяч человек без света
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 марта, для всех знаков зодиака
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео