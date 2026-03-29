Дроны атаковали порт в Ленинградской области
В регионе из-за ситуации понизили скорость интернета.
Фото: © РИА Новости/Константин Чалабов
В Ленинградской области объявлена опасность беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), повреждения в результате атаки получил морской торговый порт Усть-Луга. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Дрозденко.
«Объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области. Есть повреждения в порту Усть-Луга. Без пострадавших», - написал глава региона.
Он отметил, что ПВО продолжают отражать атаки противника, на данный момент сбито 27 дронов. Дрозденко также добавил, что в связи с ситуацией в области понизили скорость мобильного интернета.
Ранее 5-tv.ru писал, что семейная пара получила ранения во время атаки беспилотников ВСУ на Белгородскую область. Мужчина получил баротравму, а его супругу экстренно доставили в больницу с травмой спины. Также получили повреждения транспортные средства и объекты инфраструктуры. До этого два человека пострадали от ударов киевского режима по Энергодару в Запорожской области.
- 28 мар
- Силы ПВО уничтожили 26 украинских беспилотников за девять часов
- 28 мар
- Средства ПВО уничтожили 155 беспилотников ВСУ над регионами России за ночь
- 28 мар
- Ребенок погиб в результате удара украинского беспилотника в Ярославской области
- 27 мар
- Мирный житель погиб при атаке беспилотника на автомобиль в Белгородской области
- 26 мар
- Силы ПВО уничтожили семь беспилотников на подлете к Москве за два часа
- 26 мар
- Один человек пострадал при атаке дрона ВСУ на Московский регион
- 23 мар
- Путин разрешил частным охранным организациям сбивать дроны из стрелкового оружия
- 23 мар
- Емкость с топливом вспыхнула после атаки дронов ВСУ на Ленинградскую область
- 22 мар
- Два мирных жителя пострадали в результате атаки ВСУ на Курскую область
- 22 мар
- Силы ПВО сбили 97 беспилотников ВСУ над регионами России за пять часов
