Дроны атаковали порт в Ленинградской области

В Ленинградской области объявлена опасность беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), повреждения в результате атаки получил морской торговый порт Усть-Луга. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Дрозденко.

«Объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области. Есть повреждения в порту Усть-Луга. Без пострадавших», - написал глава региона.

Он отметил, что ПВО продолжают отражать атаки противника, на данный момент сбито 27 дронов. Дрозденко также добавил, что в связи с ситуацией в области понизили скорость мобильного интернета.

Ранее 5-tv.ru писал, что семейная пара получила ранения во время атаки беспилотников ВСУ на Белгородскую область. Мужчина получил баротравму, а его супругу экстренно доставили в больницу с травмой спины. Также получили повреждения транспортные средства и объекты инфраструктуры. До этого два человека пострадали от ударов киевского режима по Энергодару в Запорожской области.

