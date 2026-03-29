Силы ПВО сбили за ночь пять украинских беспилотников, летевших на Москву

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский

Очередные два БПЛА были поражены, не успев долететь до столицы.

Сколько беспилотников летевших на Москву сбили 29 марта

Фото: © РИА Новости

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на Москву Атака беспилотников на регионы России

Силы противовоздушной обороны России сбили еще два беспилотных летательных аппарата, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Это уже четвертый и пятый БПЛА Вооруженных сил Украины, сбитые за ночь. На месте падения обломков работают экстренные службы.

Также утром 29 марта в Ленинградской области дроны атаковали морской торговый порт Усть-Луга.

Ранее средства ПВО уничтожили 155 беспилотников ВСУ над регионами России в ночь на 28 марта.

Территория РФ регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции, о которой президент Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. При этом противник задействует не только БПЛА, но и обстреливает приграничные регионы страны из ракетных систем, намеренно целясь по мирным объектам. Российские силы ПВО продолжают успешно отражать нападения, сбивая и перехватывая вражеские средства поражения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Атака беспилотников на Москву
26 мар
Силы ПВО сбили три беспилотника, летевших в сторону Москвы
26 мар
Силы ПВО уничтожили семь беспилотников на подлете к Москве за два часа
26 мар
Один человек пострадал при атаке дрона ВСУ на Московский регион
25 мар
Силы ПВО уничтожили десять летевших на Москву беспилотников
21 мар
Собянин сообщил об уничтожении уже 53 летевших на Москву беспилотников
21 мар
Силы ПВО сбили еще пять беспилотников над Москвой
20 мар
Собянин сообщил о 22-м беспилотнике, сбитом на подлете к Москве
20 мар
Система ПВО уничтожила 21 беспилотник на подлете к Москве
17 мар
Собянин: Средства ПВО за ночь нейтрализовали уже 27 БПЛА, летевших к Москве
16 мар
Собянин: силы ПВО сбили 60 дронов на подлете к Москве за сутки
+3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
81.14
-0.99 93.42
-1.58
Последние новости

10:58
Путин поздравил Олимпийский комитет России со 115-летием
10:36
«Взял на себя ответственность»: Мерзликин о жизни с детьми после развода
9:58
Вода по пояс и сломанный асфальт: последствия потопов в Дагестане
9:36
Украина разочаровала Евросоюз как кандидат на вступление
9:20
Силы ПВО сбили за ночь пять украинских беспилотников, летевших на Москву
9:08
Лучше отнести в химчистку: какой штраф грозит за выбивание ковра во дворе

Сейчас читают

«Взял на себя ответственность»: Мерзликин о жизни с детьми после развода
Украина перешла на московское время
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 марта, для всех знаков зодиака
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео