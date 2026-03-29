Силы ПВО сбили за ночь пять украинских беспилотников, летевших на Москву

Силы противовоздушной обороны России сбили еще два беспилотных летательных аппарата, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Это уже четвертый и пятый БПЛА Вооруженных сил Украины, сбитые за ночь. На месте падения обломков работают экстренные службы.

Также утром 29 марта в Ленинградской области дроны атаковали морской торговый порт Усть-Луга.

Ранее средства ПВО уничтожили 155 беспилотников ВСУ над регионами России в ночь на 28 марта.

Территория РФ регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции, о которой президент Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. При этом противник задействует не только БПЛА, но и обстреливает приграничные регионы страны из ракетных систем, намеренно целясь по мирным объектам. Российские силы ПВО продолжают успешно отражать нападения, сбивая и перехватывая вражеские средства поражения.

