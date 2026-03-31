Двое детей получили ранения при атаке дронов на Ленинградскую область

|
Мурад Устаров

Беспилотники снова повредили инфраструктуру порта Усть-Луга.

Атака беспилотников в Ленинградской области 31 марта 2026

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Три человека, в том числе двое несовершеннолетних, получили ранения при атаке БПЛА на Ленинградскую область. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

Он отметил, что обломки дронов повредили несколько жилых домов, а также социальные объекты в поселке Молодцово Кировского района.

«Повреждено остекление в трех жилых домах, двух кабинетах средней школы и здании центра соцзащиты, находящимся на капитальном ремонте. Медицинская помощь потребовалась троим жителям, двое из которых — дети», — написал глава региона.

Дрозденко подчеркнул, что пострадавших доставили в больницу Шлиссельбурга. Их здоровью сейчас ничего не угрожает. Кроме того, он заявил, что дроны вызвали пожар в районе гаражей и котельной и повредили инфраструктуру в морском порту Усть-Луга.

Губернатор сообщила, всего над областью средства ПВО уничтожили 38 летательных аппаратов. При этом глава региона добавил, что они продолжают отбивать атаки в Выборгском и Кингисеппском районах. Вражеские беспилотники продолжают наносить удары по российским регионам. Ранее сообщалось, что в результате атаки дронов ВСУ на Таганрог погиб один и пострадали восемь человек.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
30 мар
Беспилотники ВСУ повредили в Таганроге 12 многоквартирных и 27 частных домов
29 мар
При атаке дронов ВСУ погиб мирный житель Таганрога
29 мар
Силы ПВО сбили за ночь пять украинских беспилотников, летевших на Москву
29 мар
Дроны атаковали порт в Ленинградской области
28 мар
Силы ПВО уничтожили 26 украинских беспилотников за девять часов
28 мар
Средства ПВО уничтожили 155 беспилотников ВСУ над регионами России за ночь
28 мар
Ребенок погиб в результате удара украинского беспилотника в Ярославской области
27 мар
Мирный житель погиб при атаке беспилотника на автомобиль в Белгородской области
26 мар
Силы ПВО уничтожили семь беспилотников на подлете к Москве за два часа
26 мар
Один человек пострадал при атаке дрона ВСУ на Московский регион
+3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
81.30
0.16 93.44
0.02
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:33
Отрезали волосы: в Омске 14-летнего подростка похитили и жестоко пытали в гараже
7:30
Рекомендация, а не закон: зачем в России штампуют ГОСТы, которые можно не соблюдать
7:14
Онищенко поддержал идею о шестидневной рабочей неделе
7:00
Расчет гаубицы Д-30 уничтожил личный состав ВСУ в опорном пункте. Лучшее видео из зоны СВО
6:58
Сын Лопыревой получит школьное образование в России
6:42
«Я еще котируюсь!» — вдова Левкина о том, как ее перепутали с подругой дочери

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: Иранская война оказалась хуже всех кризисов вместе взятых
Чемодан, вокзал, Лондон: пойманному с поличным британскому шпиону дали две недели, чтобы покинуть Россию
Раскрыта зарплата Зеленского
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео