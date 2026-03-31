Двое детей получили ранения при атаке дронов на Ленинградскую область

Три человека, в том числе двое несовершеннолетних, получили ранения при атаке БПЛА на Ленинградскую область. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

Он отметил, что обломки дронов повредили несколько жилых домов, а также социальные объекты в поселке Молодцово Кировского района.

«Повреждено остекление в трех жилых домах, двух кабинетах средней школы и здании центра соцзащиты, находящимся на капитальном ремонте. Медицинская помощь потребовалась троим жителям, двое из которых — дети», — написал глава региона.

Дрозденко подчеркнул, что пострадавших доставили в больницу Шлиссельбурга. Их здоровью сейчас ничего не угрожает. Кроме того, он заявил, что дроны вызвали пожар в районе гаражей и котельной и повредили инфраструктуру в морском порту Усть-Луга.

Губернатор сообщила, всего над областью средства ПВО уничтожили 38 летательных аппаратов. При этом глава региона добавил, что они продолжают отбивать атаки в Выборгском и Кингисеппском районах. Вражеские беспилотники продолжают наносить удары по российским регионам. Ранее сообщалось, что в результате атаки дронов ВСУ на Таганрог погиб один и пострадали восемь человек.

