Беспилотники ВСУ повредили в Таганроге 12 многоквартирных и 27 частных домов

Александра Якимчук
Александра Якимчук

Пострадали также три предприятия города.

Последствия атаки беспилотников на Таганрог

Фото: © РИА Новости/Таисия Воронцова

Атака беспилотников на регионы России

При атаке украинских беспилотников на Таганрог 12 многоквартирных и 27 частных домов были повреждены. Об этом сообщила мэр города Светлана Камбулова на своем канале в мессенджере MAX.

«Повреждено: 12 многоквартирных домов, 27 частных домовладений, десять автомобилей, остекление в школе № 26. Пришкольный лагерь будет принимать детей в школе № 27. Повреждения получили также три предприятия», — написала глава Таганрога.

Она также отметила, что из дома № 1 на улице Свободы эвакуировали людей. Это было необходимо, чтобы обеспечить безопасность проведения работ саперами. Территория была перекрыта. Кроме того, трамвайное движение в направлении завода Бериева приостановлено.

При атаке на Таганрог один человек погиб, восемь обратились за медицинской помощью. Из них одна женщина была госпитализирована.

В ночь с 29 на 30 марта в области работали силы ПВО, а также была объявлена беспилотная опасность.

Территория России регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции, о которой президент Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. При этом противник задействует не только беспилотники, но и обстреливает приграничные регионы страны ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Ленинградской области в результате атаки донов повреждения получил морской торговый порт Усть-Луга. Пострадавших от удара беспилотников нет.

+3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
81.14
-0.99 93.42
-1.58
Секреты лунного ухода за волосами: гороскоп стрижек на апрель 2026

