В России установят санитарные нормы для готовой еды

Эфирная новость 93 0

Производителей могут обязать внедрять проверки на основе международных принципов.

Фото, видео: Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Обязательные санитарные нормы хотят установить в России для готовой еды. Как выяснили «Известия», производителей могут обязать разрабатывать и внедрять специальные проверки на основе международных принципов, например, лабораторные исследования в соответствии с тех-регламентами Таможенного союза.

Также власти обсуждают требования к использованию газо-модифицированной среды при упаковке. Отдельные санитарно-гигиенические нормы могут установить для фабрик-кухонь и персонала таких предприятий.

Сейчас для готовой еды действуют лишь добровольные рекомендации Роспотребнадзора, а также СанПиНы для общепита.

-12° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
76.62
-0.57 91.04
-0.52
Обрученное с Луной: чего ждать от кольцевого солнечного затмения 17 февра...

Последние новости

15:57
В «Единой России» анонсировали поправки против завышения тарифов на услуги ЖКХ
15:51
Второй шанс на обещания: как ставить цели и достичь их к концу года
15:44
Супермодель Наоми Кэмпбелл вдохновилась образом экс-сенатора Петренко
15:40
В Сертолово Ленобласти обрушилось здание военной комендатуры
15:24
Российская делегация прибыла на место переговоров по Украине в Женеве
15:23
«Очевидно, болен»: жену Игоря Николаева пять лет терроризирует сталкер

Сейчас читают

В Госдуме оценили вероятность снятия ограничений с Telegram
«Штабелями падали»: Роман Курцын о своей бурной школьной жизни
«Даже статус в соцсетях»: Анфиса Чехова сменила фамилию после свадьбы
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

Солнечное затмение 17 февраля: гороскоп для знаков зодиака
Масленица: как гадать, заговоры на блины и приметы
Как провести Масленицу по дням недели: названия и традиции
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть