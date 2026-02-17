Маленькая, но вредная бактерия: врач назвал главный провокатор тяжелых болезней желудка

Врач Симакова: в России Helicobacter pylori заражены 30–40% населения

Распространенное мнение о безвредности бактерии хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) является опасным заблуждением. Ее часто не ставят во внимание, а ведь она — причина многих хронических заболеваний, таких как хронический атрофический гастрит, язва желудка и двенадцатиперстной кишки, а также повышает риск развития рака желудка и MALT-лимфомы. Об этом в беседе с Газета.ру рассказал нейрогастроэнтеролог Андрей Симаков.

Основные проблемы и заблуждения

Миф, что бактерия не лечится, Симаков объяснил неправильной диагностикой и особенно неправильным контролем. Многие пациенты считают, что наличие антител в анализе крови свидетельствует о продолжающемся инфекционном процессе, однако это неверно. Повышенный уровень антител может оставаться высоким до пяти лет после успешного лечения, поэтому этот метод не подходит для контроля эффективности терапии.

Кроме того, эндоскопическая картина также может не отражать реальный статус инфекции. Признаки H. pylori-гастрита на гастроскопии могут сохраняться до полутора лет после начала лечения, а некоторые изменения — до пяти лет.

Правильная диагностика и контроль

Для диагностики и контроля после лечения достаточно анализа кала на антиген H. pylori или С13-уреазный дыхательный тест. Эти методы являются наиболее надежными и позволяют точно оценить эффективность проведенной терапии.

Лечение детей и взрослых

Лечение детей проводится только при определенных условиях, таких как снижение тромбоцитов и тромбоцитопеническая пурпура, а также при железодефицитной анемии. В редких случаях лечение назначают при диспепсии, в таком случае показания определяют индивидуально. Клинические рекомендации большинства стран подчеркивают, что лечение H. pylori у детей при диспепсии обычно не рекомендуется, поскольку в большинстве случаев дети до 18 лет выздоравливают самостоятельно.

Самопроизвольное выздоровление возможно как у взрослых, так и у детей, что подчеркивает важность предварительного обследования перед началом лечения.

Устойчивость к антибиотикам

Одной из основных проблем в лечении H. pylori является устойчивость бактерий к антибиотикам. В России около 30% пациентов имеют штаммы, устойчивые к метронидазолу и левофлоксацину, что требует индивидуального подхода и выбора альтернативных схем лечения.

Эксперт призвал не заниматься самолечением и обратиться к врачу для грамотного подбора терапии. Эффективное лечение H. pylori под строгим врачебным контролем снижает риск серьезных осложнений, таких как рак желудка, язвы и кровотечения из верхних отделов желудочно-кишечного тракта.

О серьезных нарушениях в работе организма может говорить постоянный зуд без видимых причин. Это может быть не просто кожной проблемой, а симптомом, например, заболевания печени. Это происходит потому, если орган перестает эффективно выводить токсины, они накапливаются в организме и вызывают кожный зуд.

Другие причины — аллергическая реакция на конкретные продукты или материалы. Зуд может возникать как реакция на холод. Это объясняется тем, что низкие температуры, центральное отопление, горячие ванны и душ лишают кожу защитных жиров, из-за чего она становится сухой и начинает чесаться.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.